St. Matthews à Princeton organisera un souper spaghetti au profit d’Habitat pour l’humanité – Shaw Local

L’église luthérienne St. Matthews organisera un souper spaghetti saint au profit d’Habitat pour l’humanité des comtés de La Salle, Bureau et Putnam, de 16 h 30 à 19 h, le samedi 23 septembre, dans la salle de communion située au 416 E. Dover Road à Princeton.

Le repas coûtera 8 $ par personne et 6 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Un dîner sur place ou à emporter est disponible.

Il y aura un tirage au sort pour une plaque chauffante Blackstone de 36 pouces et de nombreux autres prix de présence. Les billets pour le tirage au sort coûtent 1 $ ou six pour 5 $ et seront disponibles lors du dîner.

Pour plus d’informations, visitez StMatthewsPrinceton.org ou contactez [email protected] ou 815-879-6491.