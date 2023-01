St. Margaret’s présente ses excuses aux employés pour la façon dont il a géré l’annonce de la fermeture d’un hôpital au Pérou – Shaw Local

Moins de 48 heures avant la fermeture prévue de l’hôpital péruvien, St. Margaret’s Health a présenté des excuses jeudi après-midi à ses employés et à la communauté pour la façon dont il a géré l’annonce de la fermeture.

L’hôpital doit fermer samedi à 7 h.

La fermeture comprendra tous les services hospitaliers aigus au Pérou, les urgences, les soins intensifs, la médecine-chirurgie / pédiatrie, l’obstétrique, toutes les chirurgies, les laboratoires, les rayons X et d’autres services hospitaliers ambulatoires.

Dans l’annonce de St. Margaret, qui a également été partagée sur leurs réseaux sociaux, l’hôpital a déclaré qu’il n’avait pas livré ses nouvelles “de la meilleure façon possible”. L’annonce a été faite vers 17 heures vendredi, avec une lettre envoyée aux employés, à peu près au même moment où les agences de presse ont reçu la confirmation de la fermeture. L’annonce est intervenue après que la nouvelle de la possible fermeture se soit répandue dans la communauté et sur les réseaux sociaux. Les législateurs et les agences d’État ont tous deux déclaré qu’ils n’avaient pas été informés de la fermeture, le ministère de la Santé publique de l’Illinois ayant déclaré qu’il n’avait été informé que lundi après-midi.

“Nous n’avons jamais eu l’intention d’aveugler l’un de nos employés ou la communauté avec une annonce aussi sensible et qui a un impact sur la vie”, a déclaré St. Margaret’s jeudi. “Au fur et à mesure que nous avançons, nous travaillons à améliorer notre communication (à la fois avec nos employés internes et avec la communauté).”

St. Margaret’s a déclaré que la véritable essence de son hôpital réside dans ses employés et les citoyens qu’il dessert. Dans l’annonce de fermeture de la semaine dernière, les responsables de l’hôpital ont déclaré que les employés de l’hôpital St. Margaret’s-Pérou devraient se rendre sur le site de l’emploi et postuler pour des postes vacants et affichés. Un certain nombre d’autres chaînes d’hôpitaux ont programmé ou organisé des salons de l’emploi dans la région de La Salle-Pérou à la suite de l’annonce. CGH de Sterling a organisé un salon de l’emploi jeudi, KSB de Dixon en organisera un de 9 h à 14 h à l’Auditorium Ballroom de La Salle, et OSF d’Ottawa, Princeton, Mendota et Pontiac en organisera un les 30 janvier et 13 février au Grand Ours à Utique.

“Ils sont les atouts les plus importants que nous ayons, et sans eux, nous ne pouvons pas réaliser notre mission”, a déclaré St. Margaret’s. “En tant que tel, nous tenons à nous excuser auprès de nos employés et de la communauté pour ne pas avoir livré notre annonce de la meilleure façon possible.”

St. Margaret’s a déclaré dans son annonce que les cliniques primaires et spécialisées, ainsi que les services de physiothérapie du YMCA de la vallée de l’Illinois ne seront pas affectés.

À compter de jeudi, les agences EMS de la région commenceront à emmener les patients critiques ou potentiellement mortels à la salle d’urgence la plus proche, qui dans un certain nombre de cas sera l’hôpital St. Margaret à Spring Valley. Appelez le 911 ou rendez-vous à la salle d’urgence la plus proche si vous avez une urgence médicale, a déclaré l’hôpital.

“Ce résultat n’a jamais fait partie de notre plan ou de notre objectif lorsque nous avons décidé de fusionner avec l’ancien hôpital communautaire de l’Illinois Valley”, a déclaré St. Margaret’s dans son message, après avoir déclaré l’automne dernier que les plans d’arrêt de l’urgence de Spring Valley avaient été suspendus pour gagner. Statut REH pour garder les deux installations ouvertes.

« Ensemble, nous avions partagé une vision pour une prestation plus efficace de soins de santé de haute qualité dans la région et une opportunité de combiner les ressources pour améliorer les services fournis. Malgré nos efforts pour consolider et rationaliser les services afin d’encourager une situation financière plus solide, des facteurs indépendants de notre volonté ont entraîné de nombreuses difficultés financières imprévues.

Les responsables de St. Margaret’s ont déclaré qu’ils aimeraient rouvrir l’hôpital du Pérou, qualifiant la fermeture de “suspension temporaire”, mais le plus tôt possible est de deux à trois mois, en utilisant une désignation d’hôpital d’urgence rurale. Pour ce faire, cependant, l’hôpital devra rouvrir avant de recevoir la désignation.

“La désignation REH (qui a été récemment établie par le gouvernement fédéral pour répondre à la préoccupation croissante concernant les fermetures d’hôpitaux ruraux à l’échelle nationale) semblait être une nouvelle opportunité prometteuse de garder nos deux hôpitaux ouverts”, a déclaré l’hôpital dans son message.

Les responsables de l’hôpital ont déclaré que son fournisseur de couverture des médecins des urgences au Pérou avait résilié son contrat, à compter de samedi, et que l’hôpital péruvien n’était pas en mesure de trouver, ni de soutenir financièrement, un nouveau fournisseur d’urgence. Les efforts de recrutement n’ont pas non plus répondu à la demande, a indiqué l’hôpital.

Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner sans une salle d’urgence ouverte et entièrement équipée, a déclaré l’IDPH.

L’avis d’un rassemblement public prévu samedi à 6 h 45 près de l’entrée de l’ancien Illinois Valley Community Hospital, 925 West St., a circulé pour que les membres de la communauté se prononcent contre la fermeture de l’hôpital.