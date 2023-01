St. Margaret’s ferme son hôpital au Pérou – Shaw Local

L’ancien Illinois Valley Community Hospital sera fermé samedi prochain.

Les opérations à St. Margaret’s Health-Pérou seront suspendues à 7 heures du matin le samedi 28 janvier, et les responsables de l’hôpital ne savent pas quand ni si l’établissement péruvien pourra être rouvert. L’espoir est de le rouvrir en tant qu’hôpital d’urgence rural, une désignation qui ouvre St. Margaret’s à des fonds extérieurs, mais qui nécessite des modifications réglementaires de Springfield.

“Plus tôt cela se produira, plus tôt nous pourrons rouvrir le Pérou”, a déclaré Joyce McCullough, membre du conseil d’administration de St. Margaret, lors d’une conférence téléphonique. Elle a ajouté plus tard: “Tout cela pourrait disparaître dans deux semaines – pourrait.”

Les responsables de St. Margaret’s ont déclaré lors d’une conférence téléphonique vendredi qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir des services d’urgence au Pérou et que, selon la loi, un hôpital ne peut pas fonctionner. Le nombre d’emplois concernés n’est pas connu pour le moment, ont déclaré les responsables de l’hôpital. La loi de l’Illinois sur l’adaptation et la reconversion des travailleurs (AVERTIR) oblige les employeurs à fournir un préavis de fermeture d’usine ou de licenciement collectif, et l’hôpital n’a pas demandé cet avis.

Le PDG de St. Margaret, Tim Muntz, a déclaré que les finances de l’hôpital se sont régulièrement détériorées à la suite du COVID-19, des pénuries de personnel qui en ont résulté et d’une récente cyberattaque. L’entrepreneur qui fournit le personnel des urgences, que les responsables de l’hôpital ont refusé de nommer, a informé que les services d’urgence seraient interrompus à compter du 28 janvier.

L’hôpital n’est pas techniquement fermé. Pour ce faire, un porte-parole de la Commission de révision des installations et des services de santé de l’Illinois a déclaré que St. Margaret’s devrait remplir une demande d’interruption des services. Ce processus comprendrait également des réunions publiques et un examen de l’agence au cours des mois.

Le porte-parole de l’agence a toutefois déclaré que St. Margaret’s pourrait suspendre temporairement les services sans autorisation préalable. Il doit ensuite faire rapport à l’agence tous les 30 jours.

L’information sur la suspension de l’hôpital a été fournie vers la fermeture des bureaux vendredi, date à laquelle le mot s’était déjà rapidement répandu parmi le personnel de l’hôpital que la salle d’urgence, l’unité d’obstétrique et le laboratoire, entre autres services, seraient déplacés hors site.

Les responsables de l’hôpital ont reconnu que l’annonce surprise n’était en cours que depuis quelques jours et qu’une décision leur avait été imposée lorsque le fournisseur des urgences a révélé la résiliation de ses services.

L’hôpital St. Margaret’s de Spring Valley restera ouvert.

Le représentant d’État Lance Yednock, D-Ottawa, a déclaré avoir été informé vendredi après-midi de la possibilité que St. Margaret’s au Pérou avise les employés d’une fermeture. Il a commencé à tendre la main aux agences de l’État.

“J’ai parlé avec un membre de la direction de St. Margaret’s et un employé pour confirmer la possibilité”, a déclaré Yednock vendredi. “Le membre de l’équipe de direction a expliqué les problèmes des systèmes hospitaliers et leur espoir de rester ouverts au Pérou et à Spring Valley.

“Ce que je peux vous dire, c’est qu’il s’agit d’un processus fluide et nous travaillerons avec diligence pour maintenir l’accès aux soins de santé dans nos communautés.”

La sénatrice d’État Sue Rezin, R-Morris, a déclaré que les bases avaient été jetées pour permettre à St. Margaret’s Peru d’ouvrir en tant qu’hôpital d’urgence rural, mais, si plus d’aide est nécessaire, ses lignes téléphoniques sont ouvertes.

“Nous avons travaillé avec les hôpitaux pour adopter une législation les aidant à rester ouverts”, a déclaré Rezin. “Nous serions heureux de travailler avec St. Margaret’s s’il y a un besoin pour plus de législation.”

St. Margaret’s Health a partagé une lettre qu’elle a envoyée aux employés et au personnel concernant sa fermeture le samedi 28 janvier 2023. (Image fournie par St. Margaret’s Health)