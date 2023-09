St. Margaret’s dépose le bilan (chapitre 11) pour les hôpitaux du Pérou et de Spring Valley – Shaw Local

St. Margaret’s Health a déposé son bilan (chapitre 11) et a divulgué au moins 1 000 créanciers qui doivent au moins 10 millions de dollars mais pas plus de 50 millions de dollars.

Deux requêtes ont été déposées jeudi – une pour St. Margaret’s Health-Spring Valley et une pour St. Margaret’s-Peru (anciennement Illinois Valley Community Hospital) – à Chicago auprès du tribunal américain des faillites du district nord de l’Illinois.

Les deux pétitions, signées jeudi par Tim Muntz, président-directeur général de St. Margaret’s Health, montraient une liste de créanciers apparemment identique.

Un porte-parole d’OSF n’était pas immédiatement disponible vendredi pour commenter la manière dont cela pourrait affecter l’acquisition en cours par OSF HealthCare de l’hôpital péruvien.

Deux législateurs d’État ont toutefois signalé que le dépôt de jeudi n’était pas inattendu.

Le représentant d’État Lance Yednock (Démocrate d’Ottawa) a déclaré à un moment donné que les parties impliquées avaient espéré transférer purement et simplement les installations du Pérou de St. Margaret’s à OSF. Au fil du temps, il est devenu évident qu’un dépôt de bilan serait d’abord nécessaire pour faire face à l’endettement croissant.

« Ma déception est qu’ils n’ont pas pu comprendre cela avant la faillite », a déclaré Yednock.

La sénatrice d’État Sue Rezin (R-Morris) a déclaré que le dossier de jeudi faciliterait le transfert de l’hôpital péruvien.

« Je suis surpris qu’il ait fallu si longtemps à St. Margaret’s pour déposer son bilan », a déclaré Rezin. « Maintenant qu’ils l’ont fait, cela permettra à OSF d’entamer le processus d’achat de l’hôpital. »

Les archives judiciaires actuellement disponibles ne fournissent qu’un instantané des responsabilités des hôpitaux. Un dossier, par exemple, détaille les 20 plus grandes créances non garanties. Parmi les principaux créanciers de l’État figurent le ministère de la Santé et des Services familiaux de l’Illinois, à qui l’on doit 2,5 millions de dollars, et Blue Cross-Blue Shield of Illinois, à qui l’on doit 1 million de dollars.

La plupart des plus gros créanciers n’étaient pas locaux, à une exception près : Anesthesia Associates, Ltd., de Sandwich, à qui l’on doit 307 000 $.

L’hôpital péruvien, anciennement connu sous le nom d’hôpital communautaire de l’Illinois Valley, a été fermé en janvier après que Muntz a déclaré que l’hôpital avait perdu son personnel d’urgence sous contrat et avait dû cesser ses activités. OSF HealthCare a annoncé plus tard qu’elle acquerrait l’hôpital.