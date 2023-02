St. Margaret’s déclare que «sans une injection immédiate d’argent», il ne peut pas demander le statut d’hôpital d’urgence rural – Shaw Local

Quelques heures après que les législateurs de la vallée de l’Illinois aient exhorté St. Margaret’s à élaborer un plan pour les femmes enceintes à la suite de la récente fermeture de l’hôpital péruvien, les responsables de St. Margaret’s ont publié lundi soir une déclaration de cinq pages disant qu’ils auront besoin “d’une injection immédiate de soutien de l’État” afin de poursuivre les opérations et les services.

La lettre émise par le président et chef de la direction de St. Margaret’s Tim Muntz et le président du conseil d’administration Terry Judd a été fournie à la sénatrice Sue Rezin, R-Morris, et au représentant de l’État Lance Yednock, D-Ottawa.

St. Margaret’s a déclaré qu’il avait l’intention de convertir l’hôpital du Pérou, qui a fermé le 28 janvier, en un hôpital d’urgence rural, une nouvelle désignation qui permet à l’hôpital de collecter plus de fonds, mais les responsables ont déclaré dans la lettre qu’ils “n’ont peut-être pas les finances”. convertir SMH-Pérou en REH sans aide financière de l’État ou du gouvernement fédéral.

“Sans une injection immédiate d’argent, nous ne pouvons pas poursuivre un REH au Pérou”, ont déclaré les responsables de St. Margaret dans la lettre.

Dans la lettre, les responsables de St. Margaret ont déclaré qu’ils aimeraient rétablir les services d’obstétrique, mais l’ont qualifié de service difficile à fournir en raison de l’économie des remboursements et d’autres facteurs qui ont conduit d’autres hôpitaux de l’Illinois à interrompre les services.

Les responsables de St. Margaret ont également déclaré qu’ils devaient consolider la situation financière de leur hôpital de Spring Valley, qui reste ouvert en tant qu’hôpital à service complet et salle d’urgence. Les responsables ont déclaré avoir un arriéré de factures pour les deux installations.

“Le montant nécessaire pour accomplir à la fois l’ouverture du REH et la réouverture temporaire de l’OB dans SMH-Pérou, et la poursuite des opérations dans SMH-SV est important”, ont déclaré les responsables de St. Margaret dans la lettre. “La raison pour laquelle OB serait temporairement à SMH-Pérou est qu’il devrait passer à SMH-SV si SMH-Pérou est désigné REH.”

Les responsables ont reconnu qu’ils exploraient des options, y compris l’acquisition par un système de santé plus large.

“Nous aimerions engager les décideurs politiques de l’État dans un programme pilote ou de démonstration, qui maintient OB disponible dans notre région et dans des zones similaires à travers l’État qui ont été confrontés à ce dilemme ou y seront confrontés dans un proche avenir”, ont déclaré les responsables de St. Margaret. dans la lettre, ajoutant que la crise financière à laquelle fait face St. Margaret’s à Spring Valley et au Pérou n’est pas unique à la région. «Il y a quelques jours à peine, l’Assemblée générale et le gouverneur de l’Illinois ont reconnu la crise du financement des soins de santé en approuvant 460 millions de dollars de fonds de secours d’urgence pour les hôpitaux de tout l’État. En tant que deux hôpitaux généraux de soins aigus, SMH recevra environ 1,2 million de dollars combinés, une fois approuvés par CMS, attendus en avril. C’est très apprécié, mais il en faut plus immédiatement.

Les responsables ont décrit dans la lettre le contexte de l’acquisition de l’IVCH par St. Margaret’s en 2021, un processus qui a commencé en 2018. St. Margaret’s a assumé la responsabilité des pensions sous-financées, à hauteur de plusieurs millions, lors de l’acquisition.

Malgré un fonds de secours COVID de 8 millions de dollars partagé au sein de ses Sœurs de Marie de la Présentation, des revenus ont été perdus en raison de la suspension des chirurgies électives et d’une baisse des activités ambulatoires et hospitalières.

Les pénuries de personnel sont également devenues problématiques pour l’hôpital péruvien, ont déclaré des responsables. Les salaires du personnel ont été augmentés, mais ne pouvaient pas rivaliser avec les salaires offerts par les agences des systèmes de santé plus grands et concurrents. Des primes de rétention et des primes de signature ont été offertes, mais n’ont pas été couronnées de succès.

“Par exemple, le jour où SMH-Pérou a suspendu temporairement les services d’hospitalisation, il y avait 300 postes vacants dans l’organisation SMH”, ont déclaré les responsables de St. Margaret dans la lettre. “En conséquence, SMH a été contraint de payer aux agences de placement sous contrat près de 16 millions de dollars de fonds non budgétés au cours des 12 derniers mois.”

Les responsables ont également souligné comment une cyberattaque en février 2021 a interrompu la facturation pendant un certain temps.

Dans la lettre, St. Margaret’s a déclaré que d’importants investissements en capital étaient nécessaires dans l’établissement péruvien et, à cause de cela, le plan initial visant à faire du Pérou un hôpital de soins actifs et de Spring Valley un centre de soins ambulatoires a été annulé, et les services à l’exception de l’OB et L’ICU avait déménagé dans les locaux de Spring Valley. St. Margaret’s a également déclaré que l’hôpital du Pérou avait du mal à attirer et à retenir des hospitalistes pour fournir des soins.

St. Margaret’s a consolidé son obstétrique en une seule unité au Pérou, mais les responsables ont déclaré qu’ils perdaient encore de l’argent.

“Pour chaque dollar de livraison, SMH reçoit dix centres, ce qui entraîne une perte de 3,5 millions de dollars par an”, ont déclaré les responsables de St. Margaret dans la lettre. “C’est le souhait de SMH de soutenir les services OB dans la vallée de l’Illinois, si un financement adéquat est mis à disposition par des sources gouvernementales étatiques ou fédérales.”

St. Margaret’s a déclaré que ses espoirs reposaient sur l’obtention du statut d’hôpital d’urgence rural au début de l’année. La législation nécessaire a été adoptée dans les deux chambres et le gouverneur JB Pritzker a signé le projet de loi, mais l’élaboration des règles nécessaires n’était pas prête du Département de la santé publique de l’Illinois.

Les responsables de St. Margaret’s ont déclaré dans la lettre que la dernière goutte avait eu lieu en décembre, lorsque St. Margaret’s avait été informée par son médecin urgentiste péruvien qu’elle n’avait pas reçu de paiement pour août, septembre et octobre, totalisant 698 000 $. St. Margaret’s a déclaré avoir payé ces soldes avant le 30 décembre, comme convenu, mais a reçu une lettre le 13 janvier mettant fin aux services des médecins des urgences dans 15 jours. Les responsables ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas trouver d’alternative pour couvrir la salle d’urgence.

Le résultat final a été l’annonce le 19 janvier de la fermeture de l’hôpital péruvien le 28 janvier, ont indiqué des responsables.

“Nous réalisons maintenant notre erreur en ne tendant pas la main à nos législateurs plus tôt pour les informer de cette crise”, ont déclaré les responsables de St. Margaret dans la lettre.

Les législateurs ont critiqué St. Margaret’s pour ne les avoir informés qu’après l’annonce de la fermeture. Plus tôt lundi, Yednock a déclaré que si St. Margaret’s les avait alertés plus tôt de la possibilité d’une suspension de la fermeture, “nous aurions peut-être pu aider à éviter cela”.

St. Margaret’s a publié une lettre le lundi 6 février 2023.

(Page 2) St. Margaret’s a publié une lettre le lundi 6 février 2023.

(page 3) St. Margaret’s a publié une lettre le lundi 6 février 2023.

(page 4) St. Margaret’s a publié une lettre le lundi 6 février 2023.