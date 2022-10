St. Margaret’s cherche à garder les urgences à Spring Valley, au Pérou – Shaw Local

St. Margaret’s suspend sa demande d’interruption des services d’urgence et d’hospitalisation à St. Margaret’s Health à Spring Valley, dans l’espoir de poursuivre une nouvelle désignation qui maintiendrait les soins d’urgence dans ses hôpitaux de Spring Valley et du Pérou.

St. Margaret’s cherche à obtenir la désignation d’hôpital d’urgence en milieu rural pour l’un des hôpitaux et a l’intention de garder l’autre hôpital à service complet. Aucune décision n’a été prise quant à savoir lequel des deux hôpitaux deviendrait un hôpital d’urgence rural, selon une lettre des responsables de St. Margaret’s.

Une désignation d’hôpital d’urgence rural a été établie récemment par le gouvernement fédéral pour répondre au problème de la fermeture d’hôpitaux à l’échelle nationale. La distinction permet les services d’urgence, les soins d’observation et d’autres services ambulatoires.

« La conversion de l’une des installations de St. Margaret’s en REH donnerait à St. Margaret’s la flexibilité de poursuivre ses services de consolidation et de réduire le dédoublement, tout en continuant à fournir des services d’urgence aux deux endroits », a déclaré Tim Muntz, président et chef de la direction de St. Margaret’s et Terry Judd, président du conseil d’administration de St. Margaret’s, dans une lettre au public. “La désignation REH s’accompagne également de taux de paiement nettement plus élevés de Medicare.”

Les responsables de St. Margaret’s ont déclaré qu’ils travaillaient avec le représentant de l’État Lance Yednock (D-Ottawa) et la sénatrice Sue Rezin (R-Morris) pour faciliter l’incorporation de la désignation REH dans la loi sur les licences hospitalières de l’Illinois.

La désignation de l’hôpital d’urgence rural est une proposition alternative aux plans initialement partagés en juillet pour que les services d’urgence et d’hospitalisation soient transférés à St. Margaret’s au Pérou, et pour que les services ambulatoires et cliniques se poursuivent à St. Margaret’s à Spring Valley.

Ce plan aurait laissé Spring Valley sans salle d’urgence. Dans le cadre de ce plan, ces patients devraient parcourir près de 4 miles supplémentaires – soit environ huit minutes, selon Google Maps – jusqu’à l’hôpital péruvien. Une désignation d’hôpital d’urgence rural fournirait des services d’urgence dans les deux communautés, ont déclaré les responsables de St. Margaret’s.

Les responsables de St. Margaret’s ont déclaré que les préoccupations économiques dans le secteur de la santé ont entraîné des difficultés financières pour les organisations de soins de santé et que St. Margaret’s “n’a pas été à l’abri de ce changement”.

“Des changements significatifs sont nécessaires”, ont écrit Muntz et Judd dans leur lettre au public.

St. Margaret’s à Spring Valley dispose de 44 lits pour patients hospitalisés et St. Margaret’s au Pérou en a 49.

Anciennement Illinois Valley Community Hospital, l’établissement péruvien a été acheté par St. Margaret’s et est devenu une partie de son réseau au début de 2021.