St. Louis CITY SC dévoile son premier kit MLS : Notre avis sur celui-ci

Le plus récent club MLS, St. Louis CITY SC (oui, officiellement, ils mettent en majuscule le mot entier CITY) a sorti son tout premier kit, un numéro magenta audacieux qui se démarquera certainement.

L’organisation devrait faire ses débuts en 2023, bien qu’elle ait aligné une équipe de réserve en MLS NEXT Pro cette saison. Mais cette équipe portait un équipement relativement simple pour sa campagne au troisième niveau. Cette nouvelle chemise a certainement plus de piquant que vous attendez d’un premier design d’équipe d’expansion.

Sortis pour coïncider avec l’ouverture du CITYPARK, le nouveau stade du club, les maillots ont été dévoilés avant un match opposant CITY2 au Bayer Leverkusen, ce qui en fait le premier kit MLS 2023 à faire ses débuts.

Pas un mauvais premier effort des nouveaux gars

Ville signifie VILLE

Le maillot est principalement ce que le club appelle sa couleur signature “CITY Red”, une teinte magenta qui est certainement lumineuse et audacieuse. Il est bordé de bleu marine foncé avec des reflets jaune vif, des couleurs tirées du drapeau de la ville de Saint-Louis. Notamment, le jaune ne fait pas officiellement partie de l’insigne standard du club, mais il ressort vraiment contre le rouge et le bleu du maillot.

Sur le côté gauche se trouve un motif géométrique stylisé destiné à évoquer le placage d’acier de la Gateway Arch, monument emblématique de Saint-Louis. Les logos des sponsors sont tous rendus en blanc, y compris l’ajout du logo Apple TV sous le patch MLS sur la manche gauche. Il s’agit d’un aperçu des looks à travers la ligue, car chaque équipe arborera le logo Apple à partir de la saison prochaine, dans le cadre de l’accord de streaming de 10 ans de la ligue avec la société.

Classement du kit St. Louis CITY SC

Dans l’ensemble, il s’agit de l’un des meilleurs efforts de début des équipes d’expansion récentes de la MLS. Ils n’ont pas joué la sécurité et se sont vraiment penchés sur leur palette de couleurs audacieuse, avec une touche civique supplémentaire en plus. Les reflets jaunes fonctionnent très bien, et la seule critique pourrait être d’atténuer un peu plus l’effet de placage «acier» en arrière-plan.

Note : B+

Le premier kit de St Louis City est disponible pour la commande en ligne via World Soccer Shop et d’autres magasins.

Images : Adidas / St. Louis CITY SC