St Leger: Westover, le favori de King George, compte 27 entrées pour Doncaster Classic | Nouvelles de la course

Westover et Emily Upjohn, les leaders du marché pour le King George de ce week-end à Ascot, dirigent 27 entrées pour le Cazoo St Leger à Doncaster le 10 septembre.

Westover de Ralph Beckett a pris la tête des paris pour la dernière Classique de la saison alors qu’il terminait rapidement troisième du Derby à Epsom et cette position a été renforcée lorsqu’il a valsé avec l’équivalent irlandais.

Emily Upjohn a subi un malheur dans les Oaks à Epsom alors qu’elle trébuchait en sortant des étals, puis a perdu lors d’une photo-finish mardi.

Image:

Westover (casquette rose) poursuit le vainqueur du Derby Desert Crown à Epsom





Elle était censée courir dans les Irish Oaks le week-end dernier, mais des problèmes de voyage ont fait échouer ce plan. Elle est entraînée par John et Thady Gosden qui ont également engagé l’invaincu Francesco Clemente.

Aidan O’Brien en a inscrit neuf à Aikhal, Anchorage, Bluegrass, Martinstown, Point Lonsdale, United Nations, Waterville, Emily Dickinson et Changingoftheguard.

La Grande Alliance formée par Charlie Fellowes a terminé deuxième derrière le dernier cheval nommé dans les King Edward VII Stakes à Royal Ascot et est prête pour les Gordon Stakes de Goodwood la semaine prochaine après s’être remise des douleurs d’après-course.

Image:

Mardi et Ryan Moore flairent Emily Upjohn et Frankie Dettori dans les Oaks





“Il semble en très bon état, il s’entraîne très bien. Fait intéressant, le kiné l’a regardé après Ascot et il avait vraiment mal”, a déclaré Fellowes.

“Depuis qu’il l’a soigné, il va mieux. Je le regarde peut-être avec des lunettes teintées de rose et nous ne le saurons pas tant qu’il n’ira pas à la piste, mais il semble être un cheval très heureux en ce moment.

« Il va probablement affronter le Gordon la semaine prochaine, en raison du timing plus qu’autre chose. Je pense qu’il a besoin de temps entre ses courses et il n’y a que trois semaines entre le Voltigeur à York et le Léger.

“Je ne pense pas que le sol soit un problème, je pense qu’il est polyvalent. J’ai toujours pensé qu’il serait meilleur avec une coupe, mais il n’a jamais couru là-dessus et a très bien couru sur un terrain rapide. C’était comme une route à Ascot , donc c’est bien de ne pas avoir à regarder les prévisions.”

Charlie Appleby est entré à Al Nafir, Hafit, New London et Secret State tandis que d’autres à noter incluent le nouveau détenu de George Boughey, Hoo Ya Mal, qui a terminé deuxième du Derby, El Bodegon et Eldar Eldarov.