St Leger sixième Scope de retour à la victoire à Ascot | Nouvelles de course

La forme classique s’est imposée dans les précieux Harrogate Water B Corp Noel Murless Stakes à Ascot alors que le coureur de St Leger Scope renouait avec la victoire.

Alors que la course sur Listed a représenté une baisse de classe par rapport à Hurricane Lane et compagnie, les connexions auront été laissées à se demander ce qui aurait pu être donné à quel point il était au sommet dans les phases finales.

À Doncaster, la charge de Ralph Beckett a complètement fait exploser le départ et à partir de ce moment-là, il était toujours sur le pied arrière, restant finalement dans le but de terminer sixième.

Cette fois, il avait également beaucoup de terrain à rattraper lorsque Chalk Stream de William Haggas, qui s’était rapidement amélioré dans les handicaps, a tiré 10 longueurs d’avance à mi-parcours.

Que ce soit intentionnellement ou involontairement, Chalk Stream était toujours celui à attraper avec un furlong à parcourir – mais il est vite devenu évident que ses premiers efforts avaient fait des ravages.

À ce moment-là, Scope (13-8 favori) et Rob Hornby étaient en plein vol et le poulain Teofilo de la famille du vainqueur des Oaks, Look Here, s’est élancé pour gagner par sept longueurs et demie.

« La famille apprend lentement, en particulier avec cette jument (Regardez donc), pas tellement ceux de Look Here qui ont tendance à s’accrocher rapidement, mais les frères et sœurs de cet homme ont toujours pris un peu de temps pour déterminer ce qui est requis, » dit Beckett.

« Parce que ce garçon a raté l’été à cause d’un problème, je me précipitais toujours un peu pour l’amener au Grand Voltigeur.

« Il s’en est bien sorti, cependant, alors j’avais envie d’aller à St Léger et c’était la bonne chose à faire. Mais malheureusement, il s’est éloigné lentement. Il était encore mieux aujourd’hui.

« Je pourrais avoir une idée du Prix Royal-Oak pour lui, ce n’est que dans trois semaines dimanche donc ce ne serait pas impossible.

« Toute la famille gère doucement, l’Efisio sort dans tous, mais ensuite le terrain était assez rapide dans le Voltigeur et il a bien géré. »

Tom Marquand a admis qu’il n’avait pas été prévu d’aller aussi loin, mais sa monture a clairement beaucoup de capacités.

« C’est un peu un personnage. Il a bien fait cette année, mais n’a jamais été franc », a-t-il déclaré.

« L’accélération du voyage et les stands devant les gradins se sont probablement accumulés à cause de la course qui se déroule de cette façon.

« Il a très bien fait et le vainqueur sortait manifestement du Léger, ce qui n’était pas une mauvaise descente. Il a bien fait pour s’accrocher à la deuxième place.