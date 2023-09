St Leger : John Gosden espère poursuivre la tournée d’adieu de Frankie Dettori avec la gloire classique sur Gregory | Nouvelles des courses

John Gosden adorerait offrir à Frankie Dettori une autre étape mémorable de sa « tournée mondiale » d’adieu en sellant Gregory dans le Betfred St Leger à Doncaster la semaine prochaine.

Gosden et Dettori se sont déjà associés pour remporter la dernière Classique de la saison à deux reprises, avec Shantou en 1996 et Logician en 2019.

L’Italien visera un septième succès à St Leger en associant Gregory sur Town Moor, avec Classic Cliche (1995), Scorpion (2005), Sixties Icon (2006) et Conduit (2008), ses autres triomphes.

Grégory relève le défi de Saint Georges pour remporter le Vase de la Reine





La dernière année de Dettori en tant que jockey professionnel a déjà été marquée par un certain nombre de victoires notables et Gosden a plaisanté : « Je pense que le grand tour du monde se déroule exceptionnellement bien.

« Il arrive à Deauville pour une course et remporte le Prix Jacques Le Marois. Il remporte le Juddmonte International à York, l’Ascot Gold Cup, 2000 Guinées et il a également remporté le Dubai Turf plus tôt cette année.

« Donc, je pense que la tournée mondiale se déroule extrêmement bien et je suis sûr qu’il adorerait la terminer à Doncaster lors de la Classique finale. »

Gosden peut se targuer de cinq victoires à St Leger et va désormais courir après un premier succès depuis qu’il a souscrit une co-licence avec son fils Thady.

Grégory est considéré par les sponsors Betfred comme le choix de leurs quatre coureurs potentiels et il est actuellement en tête des paris purs et simples à 3-1.

Le fils de Golden Horn a été buteur du Groupe 2 à Royal Ascot sur la distance Leger d’un mile et six stades dans le Queen’s Vase.

Il a ensuite payé le prix d’un rythme trop élevé alors qu’il était troisième du Grand Voltigeur à York, mais Gosden senior espère renverser la situation sur le vainqueur Continu.

« Gregory est allé un peu vite au début des Great Voltigeur Stakes à York », a déclaré l’entraîneur. « Quand j’ai vu les premières fractions, j’ai pensé ‘Nous venons de passer 12 secondes à peine’.

« Je pense qu’ils étaient trois à essayer de prendre la tête afin de diriger la course et ils se sont tous retrouvés dans une bagarre dès le début. Vous n’allez pas faire ces fractions sur les trois premiers stades et terminer une course.

« Il était évident d’où venait le vainqueur, il était à 20 longueurs derrière. Il a en fait fait une très bonne course et quand Frankie a baissé les mains, il a bien galopé jusqu’à la ligne et après la ligne.

« Il est sorti de la course à York en très bon ordre. Si le temps est clément à Doncaster, cela ne le dérangera pas car il sera au top. »

Arrest et Frankie Dettori remportent le vase Chester





Il est peu probable qu’une arrestation ait lieu à Léger sur un terrain rapide

Stablemate Arrêter s’est échauffé pour une autre chance possible à la gloire classique avec une victoire confortable dans le groupe trois Geoffrey Freer Stakes à Newbury.

Après s’être enfui avec le Chester Vase en mai, il a déçu lors du Derby et de Royal Ascot, mais regarde maintenant en arrière, même si Gosden aimerait voir de la pluie frapper le South Yorkshire.

Il a déclaré : « Nous sommes très satisfaits d’Arrest, il a très bien pris sa course à Newbury. Il est en premier ordre mais je pense que s’il est bon de se raffermir à Doncaster, je pense que vous le trouverez plutôt à Paris pour le Prix Chaudenay. que Doncaster.

« C’est un cheval adorable mais il roule son genou et il appréciera davantage ce que j’appelle le terrain d’automne. »