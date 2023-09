St Leger Festival en direct sur Sky Sports Racing : le match de Doncaster’s Classic démarre avec Park Hill et May Hill Stakes | Nouvelles des courses

Le festival Betfred St Leger à Doncaster commence en grand jeudi avec les Group Two Park Hill Stakes et May Hill Stakes, tous en direct sur Sky Sports Racing.

3.35 Doncaster – Les meilleures pouliches Golden Lyra et Sumo Sam en tête d’affiche

Un plateau de qualité de 10 se réunit pour un renouvellement typiquement compétitif du Groupe Deux Enjeux des pouliches de Betfred Park Hill (3,35).

Chez Paul et Oliver Cole Samo Sumo sera probablement en tête du marché après avoir gagné par huit longueurs et demie stupéfiantes en remportant le Groupe 2 Lillie Langtry à Goodwood le mois dernier, et Rossa Ryan succède à Tom Marquand.

William Haggas alignera deux coureurs avec en tête d’affiche Lyre dorée, le choix de Marquand. La fille de Lope De Vega, âgée de quatre ans, a terminé quatrième dans cette catégorie à Deauville lors de son dernier départ et la distance supplémentaire devrait lui convenir. Enfant de trois ans Fissure de lumière devra améliorer ses efforts récents à mesure qu’elle intensifie son voyage.

Aidan O’Brien n’a pas encore remporté ce concours et compte sur Boogie Woogie avec Ryan Moore dans l’assiette.

John et Thady Gosden l’ont remporté l’année dernière avec Mimikyu et ont deux chances ici avec Une soirée (William Buick) et Lmai (Kieran Shoemark).

Sumo Sam termine dans un splendide isolement pour remporter le Lillie Langtry





15h00 Doncaster – Darnation, le chercheur de triplé, est celui à battre

Neuf sont en lice pour un crack Enjeux Betfred May Hill (3,00)titré par Karl Burke Darnation qui a remporté un impressionnant vainqueur des Group Three Prestiges Fillies Stakes à Goodwood lors de sa dernière sortie.

William Haggas Difficile de résister était derrière Darnation la dernière fois et les deux hommes ont chacun obtenu un tirage au sort dans les stalles deux et trois, respectivement.

Le Ollie Sangster formé Romanovasous la direction du champion jockey Buick, est un autre à considérer comme ayant créé une impression favorable en décrochant une jeune fille de Salisbury à son deuxième départ.

Hala Abrar (Gay Kelleway), Méribelle (Ralph Beckett) et Voir le feu (Andrew Balding) sont tous invaincus depuis leur seul départ.

Le jockey Tom Marquand s’est entretenu avec Matt Chapman de Sky Sports Racing pour expliquer en quoi gagner un deuxième St Leger à Doncaster à bord de Desert Hero for The King and Queen serait un moment « magique ».



2.25 Doncaster – Johannes Brahms d’O’Brien redouté dans un concours précieux

Le Weatherbys Scientific 300 000 enjeux de 2 ans (2,25) attire toujours un grand peloton de 18 coureurs à la recherche de ce prix extrêmement précieux.

Aidan O’Brien Johannes Brahms pourrait bien établir la norme après en avoir trouvé un trop bon dans les Windsor Castle Stakes à Royal Ascot et les Gimcrack Stakes à York.

Clive Cox Chef des dragons arrive invaincu après avoir remporté les trois départs à ce jour, y compris en battant un grand peloton dans les Goffs UK Harry Beeby Premier Yearling Stakes à York et William Buick prend le relais dans l’assiette.

Dominic Ffrench Davis et Amo Racing s’associent avec Komatqui aurait des revendications dans les deux sens sur la base de ses récents efforts dans les courses de groupe au milieu du peloton.

