St Leger en direct sur Sky Sports Racing : William Haggas espère que Desert Hero pourra mettre fin à la longue attente de la famille royale pour la victoire de la Classique | Nouvelles des courses

Malgré la longue histoire de succès de la famille royale sur les circuits, il faut remonter à 1977 pour la dernière fois où ils ont célébré un vainqueur de la Classique, mais cette attente pourrait bien prendre fin samedi.

C’est la tâche de l’entraîneur William Haggas et du jockey Tom Marquand dans le Betfred St Leger à Doncaster, en direct sur Sky Sports Racing, avec le héros de Royal Ascot Héros du désert.

Le poulain Sea The Stars, qui a décroché les King George V Stakes à Ascot et les Goodwood’s Gordon Stakes en route vers Town Moor, tentera d’imiter le grand Dunfermline et de porter les célèbres soies violettes, rouges et dorées à la victoire.

Parler à Courses de sports aériens Mardi, Haggas a déclaré : « Il est en bonne forme. Il a travaillé ce matin et s’est bien passé.

« Il a été impressionnant à Goodwood avec une coupe au sol et a gagné au-dessus du terrain à Royal Ascot donc je ne pense pas que cela le dérange trop.

« Évidemment, plus c’est doux, plus l’accent est mis sur l’endurance et il n’est peut-être pas un bon défenseur à 1 600 mètres, mais nous verrons. Je pense qu’il le fera.

« Je l’ai aimé à Goodwood – il a montré un peu de vitesse, ce dont vous avez besoin.

« Ascot n’était qu’un handicap et ils allaient très vite, ce qui convenait aux chevaux qui jouaient tard, mais il n’a rien fait de mal et ce n’était que sa deuxième manche de l’année.

Le jockey Tom Marquand s’est entretenu avec Matt Chapman de Sky Sports Racing pour expliquer en quoi gagner un deuxième St Leger à Doncaster à bord de Desert Hero pour The King and Queen serait un moment « magique »



« Ce sera sa quatrième course donc je pense que c’est un cheval plutôt frais et qu’il se porte très bien physiquement depuis Goodwood. »

En réfléchissant aux relations royales de Desert Hero, Haggas a ajouté : « C’est merveilleux qu’ils aient repris le flambeau de la défunte mère du roi et qu’ils l’apprécient avec beaucoup d’enthousiasme.

« C’est formidable qu’ils aient un cheval très utile et je sais qu’ils l’apprécient énormément.

« Tous ceux qui sont impliqués dans les courses de chevaux aimeraient gagner une Classique, qu’ils élèvent, possèdent, entraînent, montent ou soignent des chevaux. La Classique est le rêve de tout le monde et ils [The King and Queen] ne sont pas différents. »

Desert Hero semble prêt à affronter un peloton restreint mais sélectionné, avec John Gosden et Aidan O’Brien apportant la principale opposition, y compris Gregory, la monture probable du Frankie Dettori partant.

Image:

Continu et Desert Hero pourraient se rencontrer au St Leger à Doncaster le 16 septembre, en direct sur Sky Sports Racing





« Cela ressemble vraiment à un renouvellement de qualité. John [Gosden] a la main la plus forte avec Gregory, la Terre du Milieu et Arrest et le cheval d’Aidan [Continuous] était très impressionnant dans le Grand Voltigeur.

« Je suppose que Gregory et Continu sont les deux premiers, mais Chesspiece est très solide et nous le sommes aussi. C’est un bon renouveau et une course amusante. »

Alors qu’une grande partie de l’attention des médias sera tournée vers la tentative de Dettori de remporter un succès final en Classique, Haggas a sa propre star en la personne de Tom Marquand, qui a récemment célébré sa 1 000e victoire britannique.

« Tom a maintenant beaucoup d’opportunités dans les courses de haut niveau et c’est bien car il ne fait aucun doute qu’ils mettent un peu de pression supplémentaire sur n’importe quel jockey », a déclaré Haggas.

« C’est un jockey de classe mondiale et il l’a prouvé en Australie et au Japon. Partout où il va, il réussit bien. Nous sommes très chanceux de l’avoir. »

Image:

Marquand pose avec le trophée St Léger à Doncaster après sa victoire sur Galileo Chrome en 2020





Si Desert Hero fait tomber la maison samedi, les objectifs internationaux pourraient être les prochains à l’ordre du jour, avec la Melbourne Cup une possibilité.

Haggas a déclaré : « C’est dans nos esprits mais beaucoup dépendra de ce qui se passera samedi. »

Hard To Resist porte les espoirs royaux à May Hill

Haggas envoie une équipe solide à Doncaster pour l’ensemble du St Leger Festival, qui débute jeudi, le tout en direct Courses de sports aériens.

Les Royal Silks pourraient également être menés à la victoire dans les May Hill Stakes avec une passionnante pouliche de deux ans. Difficile de résister.

« Elle a bien couru à Goodwood, restant derrière Darnation, qui court à nouveau et qui a malheureusement un aussi bon match nul que nous », a déclaré Haggas. « J’espère que nous pourrons faire un peu mieux, mais Darnation est celui à battre.

« Après chacune de ses deux dernières courses, le jockey a indiqué qu’elle serait meilleure sur un terrain plus agréable, donc si le terrain s’assèche un peu, cela lui conviendra. »

Image:

William Haggas envoie une équipe solide à Doncaster cette semaine





Plus tard sur la carte, Haggas a deux chances de succès dans le Groupe 2 dans les Park Hill Stakes.

« Fissure de lumière a couru en France cette année – a remporté une course de Listed et s’est classée dans un Groupe Deux et un Groupe Trois – elle fera donc probablement une autre bonne course.

« C’est la première fois à un mile et six stades dont je ne suis pas si sûr et M. Oppenheimer [owner] ce n’est pas le cas non plus, mais nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons peu à perdre en essayant et pas mal à gagner.

« À M [Marquand] a repulpé pour Lyre doréequi a été utile l’année dernière en fin de saison sur terrain souple et qui devrait apprécier cette montée en puissance en déplacement.

« Elle a fait une bien meilleure course en France la dernière fois – son meilleur effort depuis un an – en restant sur la ligne d’arrivée donc je pense qu’elle fera une bonne course, surtout maintenant que la pluie est arrivée. »

