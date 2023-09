St Leger en direct sur Sky Sports Racing : Royal Hope Desert Hero parmi les neuf restants à Doncaster Classic samedi | Nouvelles des courses

Un premier vainqueur classique pour le roi et la reine ce week-end reste une possibilité, Desert Hero étant l’un des neuf confirmés pour le Betfred St Leger à Doncaster samedi.

Le poulain Sea The Stars entraîné par William Haggas est déjà entré dans le livre des records une fois cette saison, en remportant les King George V Stakes à Royal Ascot.

A cette occasion, c’était la première fois que les couleurs du roi et de la reine étaient victorieuses à la réunion royale depuis le décès de feu la reine, et après avoir renforcé sa réputation dans les Gordon Stakes à Goodwood, il a maintenant la chance de suivre les traces. de Dunfermline, qui a porté les soieries royales à la gloire en 1977.

Simon et Ed Crisford Pièce d’échec est le seul représentant de Godolphin et est deuxième derrière Héros du désert sur les Sussex Downs, tandis que John et Thady Gosden pourraient en monter trois dans la course après avoir confirmé les deux leaders du marché Grégory et la propriété de Juddmonte Arrêter ainsi que de compléter le gagnant de Melrose Terre du Milieu.

Gregory a la chance d’offrir à Frankie Dettori un dernier succès en Classique et bien qu’il ait perdu son invincibilité au Great Voltigeur à York le mois dernier, il a remporté le Queen’s Vase sur cette distance à Royal Ascot.

Le roi et la reine célèbrent la victoire de Royal Ascot avec Desert Hero





Grand gagnant Voltigeur Continu est l’un des quatre membres du mix pour Aidan O’Brien aux côtés de Danemark, Alexandroupolis et vice-champion du Trophée de Bahreïn Tour de Londres.

