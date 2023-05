St. Juvin VFW attribue des bourses à deux étudiants de Coal City – Shaw Local

St. Juvin Post 1336 VFW a annoncé lundi que deux élèves de Coal City High School, Carley Morris et Anabelle Ehman, ont reçu les bourses de 1 000 $ de l’organisation pour 2023.

Morris poursuit une carrière d’ergothérapeute spécialisé dans la parole et l’ouïe, et Ehman étudie la psychologie criminelle.

Les candidats aux bourses doivent être diplômés de la Coal City High School ayant l’intention d’entrer dans les professions médicales ou les premiers intervenants, soumettre des lettres de recommandation, un résumé de leurs activités parascolaires et un essai. Les candidatures sont notées de manière indépendante lors d’un examen à l’aveugle par le comité des bourses d’études. Les finalistes reçoivent leurs bourses de 1 000 $ après avoir présenté leur relevé de notes du premier semestre répondant au GPA requis.

Les anciens combattants honorablement séparés qui ont obtenu leur diplôme de Coal City High School peuvent également demander ces subventions et peuvent recevoir une formation ou une éducation postsecondaire dans n’importe quelle carrière où le programme d’études est approuvé par le ministère des Anciens Combattants.

St. Juvin présente normalement une bourse chaque année, mais grâce à la générosité de la communauté et à l’aide de nos partenaires de tombola Babe’s Tap, Don’s Beer Store et Mustachios, le Post a collecté suffisamment d’argent pour financer deux prix l’année dernière et cette année. Dans le passé, des donateurs anonymes ont financé des bourses d’études à attribuer aux finissants seniors qui seront administrées par St. Juvin Post. Toute personne souhaitant parrainer une bourse d’un montant quelconque, de manière anonyme ou non, peut contacter le commandant de poste James «Hoppy» Phillips.