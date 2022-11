St. Juvin Post visite l’école intermédiaire de Coal City – Shaw Local

COAL CITY – Le 9 novembre, des membres de St. Juvin Post 1336 VFW ont rendu visite aux élèves de quatrième et cinquième année et au personnel de l’école intermédiaire historique de Coal City, qui abrite le Community Veterans Memorial.

Ce qui était autrefois un événement annuel a dû être sauté pendant plusieurs années en raison de problèmes de santé et de fermetures d’écoles.

St. Juvin Post 1336 VFW Vice-commandant junior Jim Richards, un vétéran de l’Armée de l’air, répond aux questions des étudiants sur le Community Veterans Memorial. (Bill Bomba)

Les membres du poste ont présenté leur exposition « Histoire des drapeaux américains » couvrant les drapeaux utilisés de l’époque coloniale à aujourd’hui. L’affichage se compose de drapeaux de 3 pieds sur 5 pieds utilisés à divers moments par les colons et pendant et après la Révolution américaine.

Les élèves ont participé en tenant les drapeaux et les membres du poste ont répondu aux questions sur les drapeaux et le « Serment d’allégeance ».

Les membres du poste ont également organisé une tombola présentant un drapeau américain aux gagnants, un de chaque grade. Les gagnants du drapeau étaient Drake Heath, élève de quatrième année, et Caleb Hall, élève de cinquième année.

Jenn Ness (de gauche à droite), enseignante de quatrième année de l’école intermédiaire de Coal City, est photographiée avec le commandant de poste de St. Juvin Post 1336 VFW James “Hoppy” Phillips, Drake Heath et la principale Tracy Carlson. (Bill Bomba)

Après la présentation de l’exposition, les étudiants sont sortis et ont rendu visite au vice-commandant junior Jim Richards, qui a expliqué l’importance du mémorial communautaire des anciens combattants où plus de 1 100 noms d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, de la Corée, du Vietnam, et le service en temps de paix sont honorés.

Le vainqueur du drapeau, Caleb Hall, est photographié avec le commandant de poste James “Hoppy” Phillips et son professeur Amy Gaffigan. (Bill Bomba)

Les membres du poste tiennent à remercier le district 1 de l’unité communautaire de Coal City, la directrice de l’école intermédiaire Tracy Carlson et l’ensemble du personnel de l’école pour l’opportunité de présenter les drapeaux et une partie de notre histoire nationale aux élèves.