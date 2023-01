St. Juvin Post perpétue la tradition de Noël – Shaw Local

COMTÉ DE GRUNDY – Les membres du St. Juvin Post ont rendu visite à des anciens combattants dans des résidences-services, des établissements de soins spécialisés et de soins de la mémoire à Wilmington, Dwight et Morris avec leur programme Blankets for Vets.

Depuis que les premières couvertures ont été distribuées aux membres du Post en 2013, le vétérinaire de la Seconde Guerre mondiale Bill Finn, le vétérinaire de la guerre de Corée Sheridan Bailey et le vétérinaire de la guerre du Vietnam Gary Simons ont essayé de voir si la tapisserie personnalisée avec le logo de la branche de service serait un bon remplacement des cadeaux monétaires habituels ou des paquets-cadeaux présentés aux vétérinaires.

Le programme a été conçu par Kathy, alors épouse du commandant de poste Charlie Brown, et s’est avéré très bien accueilli par les anciens combattants.

Alors que la majeure partie des lancers sont présentés pendant la saison de Noël, le programme s’étend sur toute l’année. Chaque couverture a une étiquette personnalisée qui dit “Les membres de St. Juvin Post 1336 vétérans des guerres étrangères des États-Unis vous présentent ce jeté comme un symbole de votre service à une nation reconnaissante”.

L’année dernière, 32 couvertures ont été attribuées à Noël et quatre autres au cours de l’année pour un total de 36, portant le programme de près de dix ans à près de 600, ce qui représente environ 33 000 $ amassés par les événements Buddy Poppy du Post, les tirages au sort et les généreux dons de notre spécial bienfaiteur Tom Fulton et toute la communauté.