St. Jude augmente ses investissements dans la recherche et crée des emplois supplémentaires

MEMPHIS, Tennessee (AP) – L’hôpital de recherche pour enfants St. Jude augmente son investissement de 1,4 milliard de dollars pour un plan stratégique qui comprend des programmes faisant progresser l’étude et le traitement du cancer pédiatrique et d’autres maladies catastrophiques, a annoncé mercredi l’hôpital.

Le financement supplémentaire fait partie d’un plan d’expansion de six ans lancé l’année dernière, et il portera le budget de fonctionnement et d’investissement de six ans à 12,9 milliards de dollars, a déclaré l’hôpital de Memphis, dans le Tennessee, dans un communiqué de presse.

Le nouveau financement affectera les opérations scientifiques, les soins cliniques, la médecine mondiale et les infrastructures. Le nombre de nouveaux emplois passera de 1 400 à 2 300, tandis que les fonds pour la construction, la rénovation et les besoins en capital passeront de 1,9 milliard de dollars à 2,3 milliards de dollars, a indiqué l’hôpital.

Dans le cadre du plan d’expansion, davantage d’investissements seront réalisés dans des domaines tels que la biologie structurale, la microscopie avancée, les sciences des données, les soins mondiaux contre le cancer infantile et des projets collaboratifs impliquant St. Jude et des scientifiques à travers les États-Unis et le monde, a déclaré l’hôpital.

Des fonds supplémentaires seront également utilisés pour des projets de construction, notamment Domino’s Village, une installation de logement de 140 unités; le Family Commons, une zone sans traitement permettant aux patients et à leurs familles de se reposer et de s’amuser ; et deux tours de 15 étages dédiées aux soins aux patients et à la recherche clinique, a déclaré St. Jude.

St. Jude est considéré comme un chercheur de premier plan sur le cancer et d’autres maladies potentiellement mortelles qui affectent les enfants, et un organisme de bienfaisance de premier plan : les familles avec enfants qui sont des patients à l’hôpital ne reçoivent jamais de facture de St. Jude pour le traitement, les voyages, le logement et la nourriture. . La majeure partie du financement de St. Jude provient de donateurs privés.

Le plan, qui a débuté en juillet 2021, marque la plus grande expansion stratégique de l’hôpital en 60 ans d’histoire, ont déclaré les responsables de l’hôpital.

“Le cœur du plan – accélérer les progrès à l’échelle mondiale – reste le même”, a déclaré le Dr James R. Downing, président et chef de la direction de St. Jude. “Cette expansion garantit aux employés des ressources et une bande passante suffisantes pour atteindre cet objectif important.”

Adrian Sainz, Associated Press