St J’stone 2 – 4 Livingston

Livingston a scellé des victoires successives et s’est hissé à la quatrième place de la Premiership alors qu’ils ont résisté à un combat fougueux en seconde période de St Johnstone pour assurer une victoire 4-2.

Le doublé de Stephen Kelly en première mi-temps et un but dans chaque mi-temps de James Penrice ont suffi pour assurer les trois points dans un thriller de six buts à McDiarmid Park.

L’équipe locale a été huée hors du terrain à la mi-temps mais a riposté grâce aux remplaçants Jamie Murphy et Connor McLennan. Cependant, leurs espoirs de retour ont été rapidement anéantis alors que Penrice a scellé les trois points pour les visiteurs de l’autre côté avec une frappe époustouflante dans le coin supérieur gauche.

Le patron de St Johnstone, Callum Davidson, a effectué trois changements depuis la défaite de son équipe contre Aberdeen, avec Nicky Clark et David Wotherspoon remplaçant Jamie Murphy et Cameron MacPherson, tandis qu’Adam Montgomery a remplacé Tony Gallacher qui a complètement raté.

James Penrice complète le score de Livingston contre St Johnstone





David Martindale a nommé une équipe inchangée depuis la victoire 2-0 de Livingston sur le comté de Ross, Kurtis Guthrie revenant sur le banc des remplaçants après une longue absence.

L’équipe locale a bien commencé mais s’est retrouvée derrière alors que Livingston a pris les devants contre le cours du jeu lorsque Kelly a ramassé le ballon sur le bord de la surface, a déplacé le ballon sur son pied gauche pour percer le ballon à travers une mer de corps et dans le coin inférieur.

Tout était Livingston après le premier match, et ils ont de nouveau marqué à la 15e minute lorsque Kelly a de nouveau eu le temps et l’espace sur le bord de la surface pour aligner un tir et il a envoyé un bon coup à la maison pour doubler l’avance des visiteurs.

St Johnstone a été hué alors que John Beaton a sifflé la mi-temps. Davidson a réagi avec une série de changements à la pause alors que Murphy, McLennan et Cammy MacPherson ont remplacé Graeme Carey, Wotherspoon et Alex Mitchell.

Ils semblaient plus vifs après l’intervalle et menaçaient d’un incroyable retour lorsque les remplaçants Murphy et McLennan rentraient tous les deux à bout portant après une défense hésitante de Livingston.

Cependant, tous les espoirs de sceller un point ont été anéantis lorsque Penrice a joué un doublé bien travaillé avec Kelly sur la gauche avant de tirer dans le coin supérieur au-delà de Remi Matthews.

Et après

L’attention se tourne vers la Coupe d’Ecosse pour Livingstone avec une égalité au quatrième tour contre Stenhousemuir le 21 janvier. Coup d’envoi 15h.

Leur prochain match de Scottish Premiership est à domicile contre Cœurs le 29 janvier, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi 13h30.

St Johnstone le prochain match est loin Rangers en championnat le 28 janvier. Ce match débute à 15h.