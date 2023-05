St J’stone 2 – 0 Livingston

Drey Wright et Chris Kane étaient tous les deux sur la cible alors que St Johnstone a signé sa saison en Premiership avec une victoire 2-0 sur Livingston pour mettre fin aux espoirs des visiteurs d’une septième place.

Saints, qui a confirmé samedi que Steven MacLean continuerait en tant que manager de manière permanente après une période intérimaire réussie, n’avait pas grand-chose à jouer avec la sécurité garantie, mais a réalisé une performance exceptionnelle le jour où Steve Brown a quitté émotionnellement son poste de président après 11 ans. années à la barre.

Wright a ouvert le score après 17 minutes lorsqu’il a profité d’un peu de jeu dans la défense de Livingston pour marquer, avant que l’attaquant de nouveau en forme Kane ne descende du banc de St Johnstone pour marquer son premier but depuis le 26 décembre 2021 depuis le point de penalty.

Le patron MacLean n’a fait qu’un seul changement par rapport au thriller de six buts de St Johnstone avec Ross County alors qu’Alex Mitchell a remplacé Andy Considine après que le défenseur s’est blessé lors de l’échauffement.

Livingston envisageait la perspective du football européen plus tôt dans l’année, mais une baisse de forme significative les a vus gagner seulement 11 points en 14 matchs depuis la défaite de Kilmarnock en février.

David Martindale a effectué cinq changements par rapport au match nul 1-1 en milieu de semaine avec Dundee United alors que Jack Hamilton, James Penrice, Jason Holt, Scott Pittman et Steven Bradley ont tous commencé.

Image:

Drey Wright a donné l’avantage à St Johnstone contre Livingston





Le brillant départ de l’équipe locale a porté ses fruits puisqu’elle a pris l’avantage après seulement 17 minutes. Après que l’effort acrobatique de Ryan McGowan ait été renversé à fond par Hamilton, Wright s’est accroché à une balle en profondeur qui a contourné toute la défense de Livingston et il a dépassé Hamilton.

Livingston a offert plus d’une menace offensive après le redémarrage et aurait dû égaliser lorsque le centre de Holt a trouvé Pittman non marqué à six mètres, mais il a regardé sa tête loin de la cible.

St Johnstone aurait dû doubler son avance quelques minutes plus tard lorsque le centre bas de Graham Carey a trouvé Wright à seulement deux mètres du but, mais il a en quelque sorte envoyé son effort au-dessus de la barre avec le but béant.

Les Saints ont eu l’opportunité de doubler leur avance de 12 mètres après 68 minutes lorsque Penrice a fait tomber James Brown à l’intérieur de la surface alors qu’il courait vers le but.

Le remplaçant Kane s’est vu confier la responsabilité et il a gardé son sang-froid pour tirer à la maison dans le coin supérieur droit.

Image:

Chris Kane (au centre) de St Johnstone célèbre après avoir marqué pour porter le score à 2-0





Carey a raté l’occasion d’ajouter de la brillance au score en frappant le filet latéral à bout portant.

Et il y avait même le temps pour la légende de St Johnstone Murray Davidson de faire sa 415e et dernière apparition pour les Saints alors qu’il faisait ses adieux émouvants à McDiarmid Park après 14 ans au club.

L’entraîneur de St Johnstone, Steven MacLean : « Avant le match, vous avez un peu d’appréhension car il n’y a rien sur le match, mais avec le départ du président et que c’est le dernier match de Murray, je suis absolument ravi pour toutes les personnes concernées par le club de football avec lequel nous avons réussi à les envoyer. une victoire.

« Je me suis déjà assis avec le nouveau conseil d’administration, nous avons donc des plans prêts à l’emploi et nous avons également des idées, car il faut toujours chercher à s’améliorer. Il y a des joueurs sous contrat et aussi hors contrat, donc il y a beaucoup de travail à faire et ça va être chargé mais j’ai hâte d’y être.

« Je parlerai aux joueurs sous et hors contrat. Il y aura des décisions difficiles à prendre, mais ce seront celles qui, à mon avis, auront raison d’essayer d’améliorer le club de football. »

Le patron de Livingston, David Martindale : « Notre forme à l’extérieur, je ne vais pas l’enrober de sucre, a été misérable.

« Il y en a quelques-uns qui partent mais le budget doit encore être réduit. J’ai trouvé des moyens de réduire cela, mais quelque chose devra sortir du budget de l’équipe.

« Je regarde probablement quatre ou cinq autres joueurs qui, selon moi, peuvent venir jouer avec moi chaque semaine. Trois ou quatre doivent probablement passer à autre chose.

« On leur a dit qui ils étaient et leur temps de jeu sera limité la saison prochaine. Ils ne s’entraîneront probablement pas avec le groupe, et il vaut mieux pour eux et pour le groupe s’ils passent à autre chose. Je serai en envisageant quatre ou potentiellement cinq, mais les finances jouent un rôle énorme là-dedans. »