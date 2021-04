Liam Craig était l’homme sur place alors que St Johnstone a remporté un match nul 1-1 mérité contre les Rangers après une double dose de controverse sur les pénalités à Perth.

L’équipe de Steven Gerrard pensait s’être réchauffée pour la confrontation de dimanche à la Coupe écossaise en remportant une courte victoire lors de leur répétition générale au McDiarmid Park après le premier but de Scott Wright pour le club.

Mais l’arbitre Euan Anderson – qui avait déjà effectué un demi-tour bizarre après avoir annulé un coup de pied des Saints – a ensuite remis aux hôtes une légère pénalité à la troisième minute du temps d’arrêt que Craig a enfoncé pour sceller un point.

Cela signifiait que l’équipe de Callum Davidson avait réduit l’écart sur Livingston et une potentielle machine à sous européenne à trois points avec trois matchs à jouer.

Les Rangers seront frustrés par cette erreur, mais au moins leur quête d’une campagne de ligue invaincue a perduré.

Ils vont maintenant porter leur attention sur le fait de doubler leur triomphe en championnat lorsque les Saints se rendront à Glasgow pour le huitième duel de ce week-end.

Gerrard avait clairement un œil sur les quarts de finale de dimanche en apportant sept changements à l’équipe qui a éliminé le Celtic sur les 16 derniers.

Le skipper James Tavernier était de retour dans la formation de départ pour la première fois depuis février après s’être remis d’une blessure au genou alors que Jack Simpson, qui avait signé en janvier, était entré pour son premier départ.

Les saints ont également sonné les changements lorsque Zander Clark, Callum Booth, Ali McCann et Shaun Rooney sont revenus pour les vainqueurs de la Coupe Betfred.

Ce sont les champions de la Premiership nouvellement couronnés qui ont commencé le shakier alors qu’ils ont survécu à une attaque précoce.

Les Saints avaient tenté trois fois sans succès une routine de coin près du poteau lors de la victoire en coupe de samedi contre Clyde.

Cela ne les a pas empêchés de le dépoussiérer à nouveau dans les trois premières minutes alors que Stevie May renvoyait le ballon de David Wotherspoon au bord de la surface de réparation, mais Craig a tiré directement sur Jon McLaughlin.

Le patron des Rangers Steven Gerrard montre sa frustration à St Johnstone



Guy Melamed a eu le ballon dans le filet quelques secondes plus tard alors qu’il se faufilait derrière la ligne de fond des Rangers, mais le drapeau de hors-jeu était levé au moment où il a tiré à la maison.

L’Israélien a été bientôt forcé de partir avec une migraine, mais seulement après avoir hoché la tête avec un autre Wotherspoon qui se balançait directement vers le gardien alors qu’il n’était absolument pas marqué.

Les Rangers ont regardé en pagaille à l’arrière, Simpson étant obligé de reculer et de couper un ballon en mai pour Melamed alors que Connor Goldson a crié en vain pour hors-jeu avec seulement sept minutes jouées.

Ils n’étaient pas beaucoup mieux à l’avenir, avec une tête de Simpson gratuite gaspillée et une chance de Wright après une sublime balle de Kemar Roofe au-dessus des seules ouvertures notables qu’ils ont créées dans toute la moitié d’ouverture.

Mais ils se sont réunis à l’intervalle et ont attrapé le premier match dans les 10 minutes suivant le redémarrage.

Steven Davis a profité du doute alors que le ballon semblait lui effleurer le bras. L’Irlandais du Nord a inscrit Wright, qui a coupé à l’intérieur et a balayé une belle finition du pied droit devant Clark pour ouvrir son compte Rangers.

Scott Wright célèbre son premier but des Rangers



Les saints n’étaient pas satisfaits de la décision de jouer et étaient encore plus en colère trois minutes plus tard quand Anderson a souligné l’endroit alors que Borna Barisic et Rooney se sont affrontés dans la surface – pour ensuite changer d’avis.

Le capitaine local se tenait au-dessus de l’endroit prêt à tirer, mais a ensuite été abasourdi alors qu’Anderson a décidé d’accorder un coup de pied de but à la place après avoir consulté Frank Connor.

Les Rangers pensaient avoir vu le danger alors que le chronomètre passait 90 minutes.

Mais lorsque Roofe a tenté un autre effort inutilement spectaculaire depuis la ligne médiane, cela a donné une dernière chance à St Johnstone et ils ont obtenu leurs récompenses lorsque Simpson a fait irruption sur Christopher Kane, Craig ne faisant aucune erreur à partir de 12 mètres.

Ce que les gérants ont dit…

Patron des Rangers Steven Gerrard: « Ecoutez, en tant qu’équipe, nous sommes 1-0 et vous devez prendre de meilleures décisions, des décisions pour l’équipe plutôt que pour vous-même. Mais il a déjà essayé cela et a marqué depuis la ligne médiane, alors qui suis-je pour lui dire?

« Mais en tant que groupe, nous avons été très bons cette saison avec notre gestion de jeu et notre ego dans les derniers instants du match.

« Malheureusement ce soir, nous avons payé pour cela. C’était une pénalité, nous aurions dû gagner la tête et c’était une combinaison de petites erreurs. Mais je pense qu’au cours des 90 minutes, St Johnstone méritait ce peu de chance. »

















Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a estimé qu'un match nul était un bon résultat, mais admet que son objectif principal est le quart de finale de la Coupe écossaise de dimanche.



Patron de St Johnstone Callum Davidson a déclaré: « Je suis ravi, nous avons démarré le match incroyablement bien et avons pris un peu froid aux Rangers.

« La seule chose décevante, c’est que nous n’avons pas marqué un but ou deux. Certaines des chances étaient très bonnes.

«Une fois que nous avons perdu le but, nous n’avons pas abandonné, nous avons continué et avons obtenu nos récompenses à la fin.

«Ce n’est pas souvent que vous jouez contre les Rangers et que vous avez plus de tirs cadrés qu’eux, ce qui montre à quel point nous avons bien joué.

« Nous méritions au moins un point et je suis vraiment fier des joueurs. »

















Le patron de St Johnstone, Callum Davidson, admet qu'il s'attend à un test différent dimanche contre les Rangers en Coupe d'Écosse après avoir tenu l'équipe de Steven Gerrard à un match nul 1-1 en Premiership grâce à la pénalité de temps d'arrêt de Liam Craig.



Et après?

St Johnstone se rendra à Glasgow dimanche pour affronter à nouveau les Rangers, mais cette fois dans une confrontation en quart de finale de la Coupe d’Écosse; coup d’envoi à 18h30.