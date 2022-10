St J’stone 1 – 0 Kilmarnock

Le premier but contre son camp d’Ash Taylor sur un tir de Stevie May a prouvé la différence alors que St Johnstone a devancé Kilmarnock 1-0 à McDiarmid Park.

Kilmarnock pensait avoir égalisé en seconde période, mais le but de Liam Donnelly a été refusé par l’arbitre Craig Napier alors que les Saints ont tenu bon pour remporter des victoires consécutives en Premiership pour la première fois cette saison.

L’arbitre Napier a également montré un carton rouge à James Brown de St Johnstone dans une seconde mi-temps dramatique, pour revenir sur sa décision après un contrôle prolongé sur le moniteur au bord du terrain.

La victoire place l’équipe de Callum Davidson à la septième place du classement, tandis que la première défaite de Kilmarnock en cinq matchs les fait rester 10e.

Comment St Johnstone a remporté la victoire…

Image:

Le manager de Kilmarnock, Derek McInnes, regarde depuis la touche





St Johnstone n’a effectué que deux changements par rapport à sa victoire contre Hibernian le week-end dernier, avec le vainqueur du match d’Easter Road May entrant dans la formation de départ aux côtés de Graham Carey.

Le patron de Kilmarnock, Derek McInnes, a également apporté deux modifications lorsque Chris Stokes et Rory McKenzie ont remplacé Ryan Alebiosu et Ben Chrisene.

Les Saints ont clairement été portés par leur victoire sur Hibs et sont sortis des pièges pour prendre les devants avec la première attaque du match à la quatrième minute.

L’infatigable May s’est accroché à la passe de la tête de Brown avant de tirer au but du pied gauche, le malheureux Taylor étant incapable de régler ses pieds alors qu’il déviait le ballon devant le gardien Zach Hemming et dans le filet.

Kilmarnock a été stupéfait mais a grandi dans le match alors que le premier Innes Cameron se dirigeait vers la 22e minute avant que Kerr McInroy ne boucle un bel effort du pied gauche juste à côté de près de 30 mètres quelques instants plus tard.

May débordait de confiance et il a failli être inscrit sur la feuille de match juste avant la mi-temps alors qu’il trouvait de l’espace dans la surface, mais son tir était trop proche de Hemming.

Les deux équipes avaient du mal à créer des ouvertures nettes et Cameron ne pouvait tirer directement sur Remi Matthews que juste à l’extérieur de la surface à la fin de la première mi-temps.

L’équipe à l’extérieur a eu la première chance de la deuxième période alors que McInroy a eu un autre effort à distance, mais Matthews a encore une fois réussi à bloquer et le gardien a ensuite effectué un arrêt encore meilleur pour empêcher une tête de Donnelly.

Un moment charnière est survenu à l’heure de jeu lorsque l’arbitre Napier a brandi un carton rouge en direction de Brown pour une faute sur Donnelly avant d’être envoyé au moniteur par le VAR Euan Anderson pour revoir la décision.

Après une longue consultation du moniteur, Napier a choisi de montrer à la place un carton jaune à l’arrière de St Johnstone pour le défi qui semblait être haut sur le pied du milieu de terrain.

Les Saints ont ensuite failli étendre leur avance alors que May portait le ballon vers le haut avant de libérer le remplaçant Connor McLennan, dont le tir pétillant a été sauvé par Hemming.

May avait impressionné les hôtes mais aurait dû sécuriser les points à la 74e minute alors qu’il se dirigeait de peu à côté d’un centre de Drey Wright.

Bien qu’il n’ait pas créé grand-chose en seconde période, Kilmarnock a cru qu’il avait égalisé à la 77e minute alors que Donnelly a tapé après que Matthews ait renversé le corner profond de Daniel Armstrong.

Mais l’arbitre Napier avait repéré une faute en mai au premier poteau et sa décision a été soutenue par VAR à la frustration du manager en visite McInnes.

Kilmarnock n’a pas pu créer d’autres ouvertures et ce sont les hôtes qui ont presque prolongé leur avance dans les dernières secondes grâce au remplaçant Theo Bair alors qu’ils voyaient le match dans un confort relatif pour assurer les trois points.

Et après?

St Johnstone accueillera les Rangers lors de leur prochain match de Premiership écossaise le dimanche 6 novembre, en direct sur Ciel Sports Football. Coup d’envoi à midi.

Kilmarnock est absent à Livingston le vendredi 4 novembre. Coup d’envoi à 19h45.