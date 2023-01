St J’stone 0 – 1 Rangers

Les Rangers sont entrés avec inquiétude dans le cinquième tour de la Coupe d’Écosse grâce à un vainqueur improbable de Borna Barisic contre St Johnstone à McDiarmid Park.

Vers la fin d’une première mi-temps terne, l’arrière gauche du Gers a tiré à 16 mètres pour son premier but en près de deux saisons et cela s’est avéré décisif pour une victoire 1-0.

Le match nul au quatrième tour avait fait l’objet d’une dispute entre les supporters des Saints et le conseil d’administration du club de Perth après que les supporters du Gers se soient vu attribuer trois tribunes, et le soutien à domicile semblait se compter par centaines.

Cependant, l’avantage que les hommes de Govan avaient dans la foule s’est à peine traduit sur le terrain et, en général, ce fut une performance peu convaincante et laborieuse de la part des hommes d’Ibrox.

Michael Beale en a remporté huit et fait match nul depuis qu’il a pris ses fonctions de patron des Light Blues, mais il reste du travail à faire alors qu’il cherche à reconstruire l’équipe.

Au milieu du débat en cours sur les mérites des gardiens de but des Rangers, Allan McGregor, 40 ans, était de retour entre les bâtons avec Ryan Jack et Malik Tillman également de retour.

Les Saints avaient perdu leurs cinq matches précédents et le patron Callum Davidson a sonné les changements, avec James Brown, Cammy MacPherson, Daniel Phillips, Melker Hallberg et Connor McLennan revenant dans l’équipe qui s’est épuisée pour voir environ 7 000 fans itinérants, ce qui donnait l’impression que le jeu était à Ibrox.

Cependant, encore une fois, c’était loin d’être un départ fulgurant des Rangers, mais ils ont eu la première chance à la 16e minute lorsque Ryan Kent a traversé de la gauche pour son compatriote attaquant Fashion Sakala, mais il a violemment volé loin de la cible.

L’équipe locale luttait sur son corner et lançait le ballon dans la surface gersoise presque à chaque occasion cherchant à exploiter l’hésitation qui avait été présente cette saison.

Les Rangers n’ont pas pu passer à la vitesse supérieure, mais à la 38e minute, Barisic a enroulé un coup franc de 25 mètres après le poteau gauche de Remi Matthews.

Il semblait que la première mi-temps allait se terminer sans but lorsque le défenseur de St Johnstone, James Brown, s’est blessé à l’œil pour être remplacé par Graham Carey, mais les hommes de Govan ont frappé.

Sakala a pris une passe intelligente de Tillman et a écrasé un entraînement bas contre le poteau éloigné, avec Matthews battu, mais Barisic, qui se précipitait rapidement, a rapidement poussé le rebond haut dans le filet juste à l’intérieur de la surface pour son premier but depuis qu’il a marqué un penalty contre Royal. Anvers en février 2021.

Barisic a presque inscrit le deuxième but des Rangers à la 56e minute lorsqu’il a envoyé un corner qui a été rencontré par la tête de son compatriote défenseur Connor Goldson, mais Matthews a fait un arrêt fantastique et l’équipe locale s’est dégagée pour se mettre en sécurité.

Les deux équipes ont effectué des changements sur le banc. Pour l’équipe locale, Nicky Clark et Theo Blair ont remplacé Stevie May et Hallberg tandis que les Rangers ont fait venir Scott Wright et Glen Kamara pour Sakala et Tillman, avant que le milieu de terrain du Gers Jack n’aille loin avec un coup de pot de loin.

Image:

Alfredo Morelos des Rangers a eu un effort effacé de la ligne





Wright a réussi un bel arrêt de Matthews avec un tir enroulé avant que l’attaque mal frappée de l’attaquant Alfredo Morelos à bout portant ne soit dégagée de la ligne par le défenseur Andy Considine.

À l’autre bout, le skipper des Rangers James Tavernier a récupéré un coup de Blair après que la défense visiteuse ait concédé sa première vraie chance.

Dans la dernière minute du temps réglementaire, Clark a testé McGregor avec une conduite décente et les Rangers se sont parfois accrochés nerveusement dans les dernières minutes.

Et après?

C’est une double tête pour les Rangers et St Johnstone alors qu’ils se retrouvent en Premiership écossaise le 28 janvier à Ibrox. Coup d’envoi 15h.