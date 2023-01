St J’stone 0 – 1 Dundee U

Tony Watt a fait un retour de but à Perth et à l’équipe de Dundee United alors que son but tardif a décidé du derby de Tayside.

Watt a récupéré une passe de Dylan Levitt sur le bord de la surface avant de retourner son homme et de tirer juste à l’intérieur du poteau pour inscrire le seul but à la 81e minute à McDiarmid Park.

C’était le premier départ de l’ancien attaquant de St Johnstone depuis son expulsion contre un autre ancien club, Motherwell, le 29 octobre, et son cinquième but depuis son départ de Fir Park il y a 12 mois.

United a survécu à quelques frayeurs tardives pour marquer sept points en trois matchs festifs, tandis que l’équipe de Callum Davidson a subi un triplé de pertes.

Le milieu de terrain des Saints Melker Hallberg n’a pas réussi à surmonter une blessure aux ischio-jambiers et les hôtes étaient également sans Andy Considine et Adam Montgomery. Ali Crawford est tombé sur le banc pour effectuer quatre changements de l’équipe qui a perdu 3-2 contre Hearts.

Watt a commencé à la place de l’absent Steven Fletcher, tandis qu’Aziz Behich est revenu de maladie pour commencer.

Les visiteurs ont profité du meilleur de la première mi-temps, mais n’ont pas pu tester le gardien local Remi Matthews, dont le seul arrêt provenait d’un tir de Levitt qui lui est tombé entre les mains.

Watt a par deux fois semblé pouvoir se mettre derrière mais Graham Carey a bloqué un effort et Liam Gordon a pris un carton jaune pour faire tomber l’attaquant. Ryan McGowan a également produit un excellent bloc pour démentir Kieran Freeman.

Le seul effort des hôtes au but en première mi-temps est survenu lorsque Carey a enroulé un coup franc au-dessus de la barre transversale.

L’atmosphère avait été aussi plate que l’affichage de l’équipe locale, mais le groupe de fans de Fair City Unity a mis fin à ce qui semblait être une protestation silencieuse contre la décision du club de remettre trois stands aux supporters des Rangers et de facturer 30 £ aux adultes pour le prochain match de la Coupe d’Écosse. .

Image:

Dylan Levitt de Dundee United a fourni la passe décisive à McDiarmid Park





Leur équipe a répondu. Stevie May s’est éloigné de la défense de United et a forcé un arrêt décent de Mark Birighitti, et Jamie Murphy s’est approché de loin. Dan Phillips a intercepté la passe de Ryan Edwards mais a choisi de tirer avec May et Nicky Clark en bonne position de chaque côté de lui et était bien large.

United est revenu mais Watt a fait un gâchis de volée et Ian Harkes n’a pas pu retirer le ballon de ses pieds après avoir été joué.

Les Saints ont eu une grande chance lorsque James Brown a dirigé le centre de Drey Wright à six mètres et a rapidement regretté encore plus le manque lorsque Watt a frappé.

Les remplaçants à domicile ont eu plusieurs occasions d’égaliser. Theo Bair n’a pas réussi à tirer le meilleur parti d’un coup franc dans la bouche de but avant que son effort éraflé ne soit dégagé de la ligne par Edwards. Connor McLennan a été refusé par un mélange de la main de Birighitti et du dégagement de la ligne de but de Behich entre les deux.

Ce que les gérants ont dit

Saint-Johnstone directeur Callum Davidson a déclaré: “En première mi-temps, je pensais que nous étions à des kilomètres pour garder le ballon. Dundee United a eu la majeure partie du match sans vraiment nous causer beaucoup de problèmes.

“Nous nous sommes améliorés en deuxième mi-temps mais avons encaissé un but bâclé.

“C’était probablement la pire performance de la saison pour moi.”

Dundee United l’entraîneur-chef Liam Renard a déclaré: “J’ai toujours dit aux joueurs qu’il s’agissait de l’équipe plutôt que de l’individu.

“Nous avons perdu Steven Fletcher à cause de la maladie et Tony est venu et a trouvé la marchandise, marquant un but d’une importance vitale pour nous. Son rythme de travail et son jeu de hold-up étaient vraiment bons.

“Je dis toujours aux joueurs qu’ils doivent toujours être prêts parce que vous ne savez jamais quand vous aurez une opportunité. Il s’agit de la façon dont vous vous entraînez, de votre comportement et de la façon dont vous vivez votre vie. Tony est arrivé et a fait du bon travail. “

Et après?

Saint-Johnstone aller à Aberdeen samedi lors d’un coup d’envoi à 15 heures, tandis que Dundee United hôte Rangers le dimanche, en direct sur Sky Sports à partir de 15h30 ; coup d’envoi 16h.