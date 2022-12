St Johnstone: Geoff Brown vendra sa participation majoritaire avec son fils Steve quittant son poste de président cet été | Nouvelles du football

Geoff Brown a annoncé qu’il vendrait sa participation majoritaire dans St Johnstone et reverserait le produit net à la fiducie communautaire du club.

La décision intervient 24 heures après que son fils, Steve Brown, a confirmé qu’il quitterait ses fonctions de président à la fin de la saison.

Geoff Brown, propriétaire d’une entreprise de construction, a acheté le club en 1986 et en a été le président jusqu’en 2011 avant de céder la place à Steve.

L’actionnaire majoritaire reprendra la présidence le 1er juin si une vente n’est pas conclue, mais il cherche à transmettre la propriété du club avant cette date.

Le sort de contrôle de la famille Brown a vu les Saints déménager dans un nouveau stade, remporter leurs trois premiers trophées majeurs, profiter de plusieurs incursions dans le football européen et de leur plus long passage dans l’élite.

Geoff Brown a déclaré: “Comme ceux qui me connaissent bien en attesteront, ma propriété du St Johnstone Football Club n’a jamais été une question d’argent.

“Ce fut un travail d’amour qui, au cœur de celui-ci, a été une mission continue d’assurer la stabilité et la viabilité financière du club de football tout en s’efforçant toujours de réussir sur le terrain.

“J’ai donc l’intention que le produit net de la vente de ma participation soit affecté à la construction d’un centre communautaire pour le St Johnstone Community Trust, au profit du club de football et de la communauté locale.

“Bien que non sans ses nombreux défis, je reviendrai toujours sur mes 37 années en tant qu’actionnaire majoritaire du St Johnstone Football Club avec tendresse et, avec la construction du centre communautaire, je tiens à assurer un héritage qui sera apprécié par beaucoup pour les générations à venir.”

“Le moment est venu”

Steve, qui quittera ses fonctions fin mai de l’année prochaine aux côtés du vice-président Charlie Fraser, a déclaré: “En tant que supporter de longue date de St Johnstone, ce fut un honneur de faire partie de ce grand club de football.

“Nous avons passé de bons moments et les succès en coupe en 2014 et 2021 ne me quitteront jamais. Nous avons joué dans le football européen et nous avons eu de très nombreuses places dans le top six.

“Mais je pense que le moment est venu de démissionner en tant que président et j’irai le 31 mai de l’année prochaine.”

St Johnstone est sixième de la Premiership écossaise, à seulement quatre points d’Aberdeen, troisième, et après avoir résisté à la tentation de partir plus tôt, Steve Brown est convaincu qu’ils peuvent désormais maintenir leur succès sans lui.

“Cela me préoccupe depuis un certain temps. Mais lorsque Covid-19 a frappé en mars 2020, je n’aurais pas pu démissionner à ce moment-là.

“Je devais rester parce que j’avais une responsabilité envers le club de football et que je devais le soutenir. C’était une période extrêmement difficile et nous avions besoin d’une stabilité durable.

“La double victoire de la coupe est venue la saison suivante de Callum (Davidson) et des joueurs et c’était tout simplement incroyable.

“La saison dernière a présenté différents défis et tout le monde était sur le pont pour préserver notre statut de SPFL Premiership.

“Maintenant, je regarde autour de moi et je vois la stabilité, sur et en dehors du parc. Nous avons d’excellentes personnes qui travaillent ici. Le club de football est très bien placé à bien des égards.

“Donc, après 18 ans au conseil d’administration, dont 11 en tant que président, c’est le bon moment.

“Je ne resterai pas directeur. Cependant, je serai toujours disponible si quelqu’un du club de football a besoin de moi. Je ne suis qu’à un coup de téléphone si des conseils sont nécessaires.

“Je resterai un supporter des Saints. Cela ne changera jamais. Et je voudrais également exprimer mes sincères remerciements à nos fidèles fans pour le soutien qu’ils m’ont apporté pendant mon mandat.”

