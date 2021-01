STORRS, Connecticut: Posh Alexander a marqué 18 points pour mener cinq joueurs de St. John’s à deux chiffres et le Red Storm est venu par derrière pour renverser le numéro 23 UConn 74-70 lundi.

Marcellus Earlington a marqué 15 points et Julian Champagnie, le meilleur buteur du Big East, a récolté 10 de ses 12 points en seconde période. Rasheem Dunn a marqué 11 points et Dylan Addae-Wusu a marqué avec 10 pour le Red Storm (8-7, 3-6) qui a gagné pour la deuxième fois en cinq matchs.

RJ Cole a marqué 18 points et Tyrese Martin en avait 14 pour UConn (7-2, 4-2), qui a disputé son troisième match consécutif sans le meilleur buteur James Bouknight, qui se remet d’une opération au coude.

UConn a mené avec jusqu’à 14 points en première mi-temps et a tenu la tête pendant les 33 premières minutes du match. C’était 35-32 à la demie et les Huskies ont prolongé cela à 49-41 après une course de 6-0.

Alexander a égalisé le match à 59 ans avec une paire de lancers francs et un 3 points par Earlington a donné au Red Storm leur première avance du match, 64-62, avec un peu plus de quatre minutes à jouer.

Le lay-up des Champagnies a fait 71-67 avec 1:17 à faire, et St. John’s a résisté aux Huskies sur le tronçon.

GRANDE IMAGE

St. John’s: La défense du Red Storm, qui avait imposé en moyenne 18 revirements par match, en a obtenu 18 autres lundi.

UConn: L’entraîneur Dan Hurley dit que les Huskies s’attendent à être sans Bouknight pendant environ quatre semaines après une opération chirurgicale le 12 janvier pour retirer des éperons osseux de son coude gauche, qu’il a blessé en plongeant pour une balle lâche le 5 janvier.

SUIVANT

St. John’s: The Red Storm n’a pas d’autre match prévu avant le 27 janvier, date à laquelle ils visitent DePaul.

UConn: Les Huskies devaient accueillir Xavier mercredi, mais ce match a été reporté en raison de problèmes de coronavirus au sein du programme des Mousquetaires. Le prochain match prévu d’UConn aura lieu samedi à Creighton.

___

