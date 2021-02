PROVIDENCE, RI: Julian Champagnie a marqué 24 points et attrapé 10 rebonds et St. John’s a battu Providence 92-81 samedi pour la sixième victoire consécutive du Red Storm.

Champagnie a fait quatre 3 points et Posh Alexander en a ajouté trois sur son chemin à 21 points. Rasheem Dunn a récolté 13 points et 10 passes pour St. John’s (13-7, 7-6 Big East), qui venait de remporter une victoire de 70-59 sur la n ° 3 Villanova.

Providence a effacé un déficit de huit points à la mi-temps au début de la seconde période et a augmenté de cinq à 16 minutes de la fin. St. John’s a rebondi avec une course de 20-3 et mené par 12 avec huit minutes à jouer et les Friars ne se rapprocheraient pas de sept.

St. John’s a tiré 63% en première demie, a eu une course de 17-0 et a pris une avance de 49-41 à la pause. Le Red Storm a terminé à 54% de tir dont 10 sur 19 sur 3 points.

Nate Watson a marqué un sommet en carrière de 30 points et a eu huit rebonds pour les frères (9-10, 5-8). Noah Horchler a ajouté quatre 3 points et 19 points avec huit rebonds et AJ Reeves en a fait trois à partir de l’arc et a marqué 13 points.

___

