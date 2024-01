St. John’s achève le balayage de la saison contre Villanova pour une victoire clé dans le Big East

Basket-ball universitaire

Il ne restait qu’un peu moins d’une minute lorsque Joël Soriano quitta le match pour la dernière fois.

St. John’s détenait une grosse avance sur Villanova et son travail était terminé.

Avant qu’il puisse s’asseoir, les fans de Red Storm ont reconnu la performance, donnant au centre une chaleureuse ovation.

Le natif de Yonkers a souri en repensant à ce moment et à ce que cela faisait.

“Je disais juste ‘enfin'”, se souvient Soriano. « Enfin, j’ai obtenu un match de rebond. Ça fait trop longtemps.’ »

Après que trois défaites consécutives aient commencé à mettre en péril ce qui avait été une solide première saison pour les Johnnies sous la direction de Rick Pitino, Soriano n’était pas le seul à ressentir un sentiment de soulagement face à ce matraquage 70-50 des Wildcats devant 12 859 au total. Jardin.

Joel Soriano, qui a marqué un record de 21 points, a réussi un dunk lors de la victoire 70-50 de St. John’s contre Villanova. Charles Wenzelberg/New York Post

Pitino a déclaré que c’était un match dont St. John’s avait désespérément besoin, avant une semaine de congé. Soriano, se remettant d’une récente crise, s’est assuré que l’équipe de Pitino y parvenait.

Le meilleur buteur et rebondeur du Red Storm a trouvé son jeu exactement au bon moment, marquant un sommet de 21 points et neuf rebonds alors que St. John’s a complété son premier balayage de Villanova depuis 1992-93.

De tous les points positifs de cette soirée – depuis la limitation des Wildcats par les Johnnies à 16 % de tirs à 3 points jusqu’à la victoire de la bataille des rebonds par 19 jusqu’au retour de Jordan Dingle après un combat contre le COVID-19 pour marquer 12 points, quatre rebonds et quatre passes décisives – Soriano était le plus gros.

Pour la deuxième fois, il a pris le dessus sur l’attaquant de Villanova Eric Dixon (16 points).

Rick Pitino crie des instructions lors de la victoire de St. John’s contre Villanova. Charles Wenzelberg/New York Post

Soriano n’était pas lui-même ces derniers temps, se faisant surclasser par des joueurs moins performants, avec une moyenne de 11,5 et 7,7 rebonds au cours des quatre matchs précédents.

Soriano réfléchissait certes trop, laissant les erreurs lui rester au lieu de passer au jeu suivant.

“Pour être honnête, la majeure partie de mon jeu récent était vraiment sur moi”, a déclaré Soriano, qui a réussi huit de ses neuf tentatives de placement. «Je savais que je pouvais être bien meilleur que je ne l’étais. Je donne beaucoup de crédit à mes coéquipiers, car ils m’ont poussé à être meilleur aujourd’hui et m’ont donné un superbe look aujourd’hui.

Avec ce match en jeu au milieu de la seconde mi-temps, il a pris le relais. Soriano a récolté 15 points et huit rebonds après la mi-temps et a marqué cinq buts de suite dans une séquence décisive de 19-5 qui a mis les Wildcats à l’écart.

Glenn Taylor est accueilli par Drissa Traoré (n°55) lors de la victoire de St. John’s contre Villanova. Charles Wenzelberg/New York Post

Au cours des dernières 10 min 02 s, St. John’s (13-7, 5-4) a dominé Villanova, 28-13, battant son rival du Big East par 20 pour la première fois depuis 1998.

“Le grand gars de ce soir est venu jouer”, a déclaré Pitino. « Il savait à quel point ce match était important pour nous et il a été magnifique. Vraiment heureux pour lui, heureux de la façon dont il a joué, heureux de la façon dont toute l’équipe a joué. Nous avons perdu quelques matchs difficiles au buzzer, et ce soir nous n’avons pas lancé [doubt] qui allait gagner ce match.

Soriano a brillé, mais il a eu beaucoup d’aide.

Dingle a fait la différence après avoir raté les deux matchs précédents. Glenn Taylor Jr. a vu son rôle s’élargir en dehors du banc et a marqué neuf points. Au cours de ses 19 minutes, St. John’s a dominé Villanova (11-8, 4-4) par 17.

Les Johnnies ont fait les petites choses qui manquaient lors des récentes défaites d’un point contre le n°14 Marquette et le n°17 ​​Creighton.

Ils ont dominé les Wildcats dans la peinture (30-24), en sortie de banc (26-14) et aux points de la deuxième chance (17-14).

“Je n’arrêtais pas de leur rappeler le match de Marquette, comment nous sommes sortis en seconde période et les avons laissés marquer 18 sur 22. J’ai dit que le rebond et la défense allaient gagner ce match”, a déclaré Pitino. « Nous les avons dépassés, 42-23, et avons obtenu 17 passes décisives. Je pensais que ces gars étaient géniaux. Leur pression sur tout le terrain était grande. Le jardin était super. Ils méritaient la victoire.

Le gardien senior Nahiem Alleyne (entorse de la cheville droite) a raté le match. Il s’est entraîné auparavant, mais n’a pas pu jouer. Pitino s’attend à ce qu’il retourne à l’entraînement vendredi. … Les joueurs des Knicks et anciens de Villanova Jalen Brunson, Josh Hart et Ryan Arcidiacono étaient présents. Il en était de même pour l’ailier des Nets, Mikal Bridges.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo