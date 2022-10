St. Ignatius remporte la couronne blanche au crochet et à l’échelle – Shaw Local

Matt Miller devait creuser profondément dans son livre de jeu pour donner à St. Ignatius une chance de remporter le titre CCL / ESCC White.

Le Wolfpack a traîné Fenwick 21-19 avec une minute et demie à faire dans le match et a fait face aux troisième et 17 sans temps morts. St. Ignatius avait le vent en poupe, mais un panier de 50 verges semblait trop risqué et Miller voulait décrocher un premier essai, mais n’avait pas trop de jeux à choisir pour cette situation.

Il a choisi un jeu de crochet et d’échelle qu’il a ajouté au livre de jeu en fin de semaine.

Le quart-arrière Jack Petrow a complété une passe à Clement Cary, qui l’a immédiatement lancée à Thomas Bloss. L’aîné a sprinté le long de la ligne de touche pour marquer et donner à St. Ignatius une avance de 26-21, sa première du match.

“J’ai pensé que nous avions besoin de quelque chose et j’ai décidé d’appuyer sur la gâchette”, a déclaré Miller. “Ça a marché.”

La défense Wolfpack a tenu bon pour un dernier arrêt et St. Ignatius a remporté son premier titre de division sous Miller avec une victoire de 26-21.

St. Ignatius voulait se venger vendredi après avoir subi sa première défaite de la saison contre Fenwick l’an dernier, perdant ainsi le titre blanc. Gagner sur un jeu truqué ne faisait qu’ajouter à une victoire électrique.

“C’est définitivement quelque chose que ces enfants n’oublieront jamais”, a déclaré Miller. “C’est gagner un championnat, pour commencer, qui ira sur une bannière dans le gymnase pour le reste du temps, et vous gravez votre nom dans les livres d’histoire. Mais la façon dont cela se passe est encore plus inoubliable et cool pour les enfants d’avoir toujours ce souvenir.

Le Wolfpack a terminé la saison régulière à 7-2 et a remporté la tête de série n ° 4 dans la moitié supérieure de la tranche 6A et accueillera Deerfield vendredi. St. Ignatius n’a pas beaucoup d’expérience avec Deerfield ou toute autre équipe de la Central Suburban League, mais Miller sait que les deux équipes seront motivées à franchir les prochaines étapes en tant que programmes en pleine croissance.

“Ils veulent passer à l’étape suivante, tout comme nous le voulons en séries éliminatoires”, a déclaré Miller. “Ils ont eu une saison de neuf victoires, une saison de 10 victoires, donc je suis sûr qu’ils ont hâte de nous affronter aussi.”

Mount Carmel a montré sa profondeur lorsque le porteur de ballon partant Darrion Dupree n’a pas joué en seconde période contre Loyola samedi en raison d’une blessure.

La Caravane a surmonté un déficit de 24-14 à la mi-temps pour gagner 42-37 grâce à l’intervention de différents joueurs en l’absence de Dupree.

“Quand une personne tombe en panne, nous avons une autre personne pour occuper la place”, a déclaré Alonzo Manning II. “Nous sommes très polyvalents, nous savons quoi faire face à l’adversité comme nous l’avons fait aujourd’hui.”

Le quart-arrière Blainey Dowling s’est précipité pour 30 verges et un touché en seconde période tandis que le receveur large Denny Furlong a ajouté 30 verges au sol. Manning II a totalisé 17 verges en seconde période tandis que Damarion Arrington en a ajouté 7, tous deux se précipitant dans un touché chacun.

L’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch, a déclaré que Dupree devrait aller bien pour le match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 7A de la Caravane contre Buffalo Grove samedi, mais il est heureux d’avoir de la profondeur si quelque chose arrive à un joueur.

“Je devais juste faire un pas, montrer mes talents et m’assurer que l’équipe remporte la victoire”, a déclaré Manning II. “Juste jouer au ballon.”

L’entraîneur de Loyola, John Holecek, n’a pas tardé à chercher comment s’améliorer après la chute des Ramblers à Mount Carmel samedi.

“Vous voulez regarder la bande et voir toutes les pièces que nous leur avons données”, a déclaré Holecek. “Vous ressentez toujours des regrets après un match lorsque vous ne sortez pas vainqueur. Je pensais que les enfants croyaient en eux, c’était une bonne première mi-temps, mais le troisième quart-temps a été un désastre et il faut voir pourquoi. Le vent et l’élan en faisaient évidemment partie.

La Caravane est revenue après avoir tiré de l’arrière 24-14 à la mi-temps. Mount Carmel a marqué 21 points au troisième quart et a profité de la position sur le terrain, marquant après avoir pris le relais au Loyola 23 après un retour de dégagement de Furlong et du Loyola 15 après que le quart-arrière des Ramblers Jake Stearney ait tâtonné.

L’équipe a marqué lors de son troisième entraînement du troisième quart après avoir pris le contrôle de son propre 46.

Holecek pensait que des jeux comme lorsque Jack Elliott avait simulé un botté de dégagement au quatrième essai au quatrième quart étaient la différence. Bien que les Ramblers aient été dans leur défense habituelle avec un retour de dégagement pour une sécurité gratuite, Loyola n’a pas pu obtenir un tacle sur Arrington et la Caravane a décroché un premier essai. Mount Carmel a ensuite marqué et pris une avance de 42-30.

Loyola tentera d’apprendre rapidement de la bande et de l’utiliser à son avantage lors des séries éliminatoires de classe 8A.

“Il y a une tonne de choses que les entraîneurs et les joueurs peuvent apprendre de ce match, sachant ce que nous faisions bien et ce qu’ils nous faisaient”, a déclaré Holecek. « C’est assurément une expérience d’apprentissage. Je pense que nos joueurs et entraîneurs tireront beaucoup de ce film.

Le joueur de ligne défensive de St. Rita, Pat Farrell, espère que son équipe reproduisant le début et la fin de la saison dernière mènera à une course éliminatoire réussie.

Les Mustangs ont commencé 1-2 pour la deuxième saison consécutive, avec les deux défaites les deux années contre Mount Carmel et Loyola. Les Mustangs ont suivi un chemin similaire et ont terminé la saison régulière 7-2, remportant la tête de série n ° 12 dans les séries éliminatoires de classe 7A et un match d’ouverture avec Genève vendredi.

Mount Carmel a remporté le premier match contre St. Rita, 35-3, puis Loyola a battu les Mustangs, 34-14, lors de la semaine 3. Alors que Farrell voulait gagner les deux matchs contre les deux meilleures équipes de l’État, il pensait perdre tôt dans la saison a aidé son équipe à devenir l’équipe des séries éliminatoires qu’elle est maintenant.

“C’était vraiment important de voir où nous commencions, ce que nous pourrions devenir après cela”, a déclaré Farrell. «En entrant dans ces jeux, vous savez que ça va être une lutte et un combat aérien tout de suite. Nous y sommes allés avec le même état d’esprit à chaque match, mais nous n’avons pas été les meilleurs lors de ces deux matchs. J’ai l’impression que cela nous a vraiment aidés à sortir en tant qu’équipe que nous avons une défaite, mais nous sortirons vainqueurs à la fin de la saison régulière.

Au cours des sept matchs des Mustangs, à l’exclusion de Mount Carmel et de Loyola, la défense de St. Rita a limité ses adversaires à une moyenne de 10,7 points par match tandis que l’offensive a récolté en moyenne 32,3 points par match. Maintenant, St. Rita tentera de remporter un titre d’État après avoir perdu lors des matchs pour le titre 7A lors des deux dernières séries éliminatoires.

L’entraîneur Todd Kuska pense que son équipe a trouvé son chemin tout au long de la saison régulière grâce à quelques premières leçons.

“Cela vous prépare pour les séries éliminatoires et c’est pourquoi nous avons du succès en séries éliminatoires”, a déclaré Kuska. « Nous espérons continuer ainsi cette année.

Niles Notre Dame essaiera d’apprendre rapidement quoi faire lorsqu’un adversaire enlève la ligne de mêlée après que St. Rita a nié quoi que ce soit sur la ligne vendredi.

Les Dons ont terminé avec 24 verges au sol dans le match, la plupart de ces verges ont été récupérées lors du dernier entraînement de Niles Notre Dame lorsque les Mustangs ont essentiellement remporté la victoire.

“Ils ont enlevé la ligne de mêlée”, a déclaré l’entraîneur de Niles Notre Dame, Mike Hennessey. «Ils ont mis sept, huit gars dans la surface et c’est très difficile pour nous de faire courir le ballon. Nous avons réussi à envoyer le ballon vers l’extérieur avec notre jeu de passes, mais parfois avec la pression qu’ils nous ont donnée, nous étions limités dans ce que nous faisions.

L’offensive de Hennessey s’est rapidement ajustée après avoir fait trois-et-sortir lors de son premier entraînement et les Dons ont appelé 18 jeux en cours, dont six lors de leur dernier entraînement. Niles Notre Dame a bien déplacé le ballon dans les airs, le quart-arrière Vincenzo Ricciardi a complété 12 de ses 33 passes pour 205, le yard Hennessey sait que son équipe devra faire des ajustements dans le jeu de course si Antioche enlève la ruée dans leur première éliminatoire de classe 6A match vendredi.

“Il s’agit toujours de faire mieux et d’être positif à ce sujet”, a déclaré Hennessey. “Il y a beaucoup à apprendre, mais nous sommes satisfaits d’où nous en sommes.”

Treize équipes CCL/ESCC se sont qualifiées pour les séries éliminatoires cette année, deux de plus par rapport à l’an dernier. C’est la deuxième équipe la plus qualifiée à se qualifier de la méga-conférence depuis sa formation en 2019; 16 équipes qualifiées en 2019.

Mont Carmel (9-0), Loyola (8-1), St. Rita (7-2), Joliet Catholic (7-2), St. Ignatius (7-2), Marist (6-3), Niles Notre Dame (6-3), Carmel (6-3), Nazareth (5-4), Brother Rice (5-4), Fenwick (5-4), Providence (5-4) et St. Viator (5-4 ) tous qualifiés pour les séries éliminatoires. Les quatre équipes de la CCL/ESCC Blue sont en séries éliminatoires tandis que la CCL/ESCC Green comptait trois équipes.

Aucun CCL/ESCC ne s’affrontera au premier tour.