JOLIET – Les revirements et les pénalités ont tué Joliet Catholic vendredi soir, contribuant grandement à leur défaite 23-10 contre St. Ignatius, ainsi qu’à leur perte du titre vert de la Chicago Catholic League/East Suburban Catholic Conference.

Plus que la perte de la plaque, ce n’est pas une bonne combinaison à avoir lors du dernier soir de la saison régulière.

« Le seul côté positif est que c’est la semaine 9 et non la semaine 10 », a déclaré l’entraîneur des Hilltoppers, Jack Jaworski. « Si cela arrive la semaine prochaine, nous rentrerons à la maison. »

Trois revirements et 55 yards de pénalité, la plupart à des moments extrêmement inopportuns, ont été les blessures auto-infligées. Le Wolfpack a simplement tordu le couteau.

« C’était un peu inhabituel pour nous, surtout les trois ou quatre dernières semaines. Nous jouons un football propre, mais il se passe des choses. J’espère que nous l’avons sorti de notre système. — Jack Jaworski, entraîneur de football catholique de Joliet

Pour le Wolfpack (6-3, 3-0), c’est sa deuxième couronne de conférence consécutive. Ils ont remporté la catégorie blanche l’année dernière, tandis que Joliet catholique a remporté la catégorie orange.

« Nous nous sommes fixé un objectif cette année », a déclaré l’entraîneur de St. Ignatius, Matt Miller, « et maintenant vous êtes assis ici en tant que champions verts. »

Ce résultat n’aurait pas été un bon pari au début.

Les Hilltoppers (6-3, 2-1) ont marqué premier et deuxième dans le premier quart grâce à une passe de touché de 36 verges d’Andres Munoz à Adrian Washington et au panier de 26 verges de Patrick Durkin. Pendant ce temps, la défense de la JCA étouffait l’attaque du Wolfpack.

D’après les Hilltoppers, tout semblait se dérouler comme prévu.

Puis l’offensive de Saint Ignace a pris le dessus.

Ils ont réduit l’écart à 10-7 lorsque le joueur de ligne de l’Ohio State, Justin Scott, a renversé plusieurs Hilltoppers en route vers un touché de 17 verges à 1:25 du deuxième quart.

« Ils ne font pas beaucoup de gens comme ça dans le monde », a déclaré Jaworski. « C’est une arme intéressante. »

Le score est devenu 15-10 lorsque le Wolfpack a fait payer aux Hilltoppers l’interception de Munoz, le premier des trois revirements plus un botté de dégagement étouffé. Munoz a été récupéré par Clement Carey, qui a renvoyé le ballon sur 19 mètres au JCA 42.

Liam Hynes a terminé l’entraînement en faisant plusieurs écarts le long de la ligne de touche gauche pour un touché de 11 verges. Le Wolfpack prévoyait de marquer un point supplémentaire, mais l’une des six pénalités des Hilltoppers en première mi-temps a déplacé le ballon vers le 1, à partir duquel Tapia a couru dans une conversion de deux points.

« C’était un peu inhabituel pour nous, surtout au cours des trois ou quatre dernières semaines », a déclaré Jaworski à propos des erreurs. « Nous avons joué au football propre, mais il se passe des choses. J’espère que nous l’avons sorti de notre système.

HJ Grigsby des Hilltoppers (13 courses, 107 yards) s’est détaché lors de leur premier drive du troisième quart, jusqu’à ce qu’il soit limité à 2 yards aux quatrième et 3 à l’intérieur de la zone rouge. À partir de leurs 18, le Wolfpack a organisé un entraînement de 13 jeux qui a duré 7 min 40 s et a culminé avec le deuxième touché de Hynes, une course de 5 verges autour de l’extrémité gauche.

Les deux entraînements suivants de Joliet Catholic se sont terminés par une défaite de 4 verges de Grigsby et un échappé lors d’un échange tardif entre lui et Munoz alors que l’espoir restait vivant sur la touche locale.

« Ils nous ont donné un regard un peu différent (sur la défense), ont provoqué un blitz, il y a eu un problème de communication et le ballon s’est retrouvé au sol », a déclaré Jaworski.

Cela résume la soirée pour les deux équipes.