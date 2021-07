St Helens vs Wigan Warriors : Alex Walmsley et Oliver Gildart sur l’un des plus grands derbies de la Super League | Nouvelles de la ligue de rugby

St Helens et Wigan renouvellent leur rivalité lors du choc de la Super League dimanche soir

En grandissant à Dewsbury puis en jouant pour les Batley Bulldogs, le seul derby qui comptait pour Alex Walmsley était la bataille de ces deux villes du West Yorkshire dans le Heavy Woolen Derby.

Cependant, lorsqu’il a signé pour St Helens en 2013, l’accessoire a rapidement découvert à quel point les affrontements entre les Saints et les Wigan Warriors signifiaient – notamment parce que le président du club Eamonn McManus et le directeur général Mike Rush lui ont dit clairement avant l’encre était à sec sur son contrat.

Le dernier épisode de la rivalité qui remonte à la première saison de l’Union du Nord en 1895 sera joué en direct sur Sports aériens dans l’épreuve de force de Betfred Super League dimanche soir et Walmsley ne fait aucun doute que c’est un match qui résonne au-delà des deux voisins proches.

« Un derby est un derby, peu importe où vous êtes dans le monde, il y a toujours cet adversaire féroce que vous avez le plus hâte de jouer », a déclaré Walmsley. « Le Heavy Woolen Derby était tout un spectacle, mais c’est un autre niveau.

« Je l’ai dit dans le passé, mais le premier jour où j’ai signé, alors que je signais le contrat pour devenir un joueur des Saints, la première chose qu’Eamonn et Rushy m’ont dit était » Tant que vous battez une équipe commençant par W, nous « n’êtes pas si dérangé ! ».

« Surtout quand c’est la semaine du derby et que vous rencontrez des gens, c’est ‘Est-ce que tout le monde va bien ? Comment vont les choses ? Assurez-vous de les battre dimanche’.

« Tout cela ajoute à ce qui est un spectacle et c’est un match énorme – pas seulement pour nos clubs, c’est aussi un match énorme pour le sport. Il y a toujours beaucoup de neutres qui regardent ce match et ce sera sans aucun doute la même chose dimanche . »

C’est une histoire légèrement différente pour Oliver Gildart de Wigan, qui est originaire de Hindley à proximité et a grandi pleinement conscient de la grande rivalité entre les deux clubs et affronterait régulièrement des équipes de St Helens jouant pour le club junior Wigan St Patricks, puis dans le cadre du L’organisation des jeunes guerriers.

Il est également allé à l’école avec l’ancien attaquant des Saints Luke Thompson, maintenant des Bulldogs de Canterbury, et le rejoindra dans la LNR l’année prochaine après avoir signé un contrat de deux ans avec les Wests Tigers.

Mais alors qu’il est excité par l’opportunité de se tester en Australie, Gildart ne cache pas le fait qu’il va manquer de jouer dans ces affrontements derby.

« C’est probablement l’une des choses les plus importantes qui me manquera parce qu’il n’y a pas de derby comme celui-ci dans le monde », a déclaré Gildart. « Je sais qu’il y a beaucoup de plaisanteries sur les réseaux sociaux à propos de ce qui est le plus grand derby, mais ça doit être Wigan-Saints pour moi.

Il y a peu d’amour perdu quand St Helens et Wigan s’affrontent

« Cela m’a été percé dès mon plus jeune âge. Que vous jouiez des écoliers ou des U19, c’est toujours un grand match auquel participer.

« C’est quelque chose pour lequel les deux groupes de fans et les familles peuvent vraiment se lever, et ce sont les jeux dont vous vous souvenez depuis longtemps. »

Le match de dimanche au Totally Wicked Stadium sera la première fois que St Helens et Wigan se rencontrent depuis leur duel épique lors de la Grande Finale de la Super League de la saison dernière, qui s’est terminée par Jack Welsby remportant une victoire 8-4 pour les Saints avec un essai sur le jeu final de le jeu.

Les deux équipes entrent dans ce match à la suite de défaites contre l’un de leurs autres rivaux féroces, Warrington Wolves – bien que St Helens n’ait pas joué depuis cette défaite 6-2 le 17 juin en raison de leurs matchs programmés depuis lors, victime d’un Covid positif. -19 tests chez les rivaux.

« Nous ne nous sommes pas affrontés depuis cette nuit de novembre dont nous nous souvenons tous si bien et c’est un match que nous attendons avec impatience », a déclaré Walmsley.

« Ils sont à travers quelques défis à la minute et ne jouent pas comme je suis sûr qu’ils aimeraient jouer, mais quand il s’agit de ces derbys, la forme passe par la fenêtre.

« Nous attendons cela avec impatience, certainement après quelques semaines de repos, un bon match physique contre une très bonne équipe de Wigan est le meilleur type de médecine. »

Wigan, en revanche, a un revirement beaucoup plus court après sa défaite 40-14 à domicile contre les Wolves mercredi soir et entre dans le derby dans le but de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives.

Gildart sait à quel point cela signifierait pour les fidèles Cherry and Whites de reprendre le chemin de la victoire contre leurs rivaux les plus acharnés, et a la motivation supplémentaire de vouloir faire plus de souvenirs dans ces compétitions avant de partir pour l’Australie à la fin de la saison.

« C’est décevant de ne pas pouvoir jouer dans ces [after 2021], mais je veux tirer le meilleur parti du dernier couple que j’obtiendrai cette saison », a déclaré Gildart. « Personnellement, j’aimerais obtenir quelques victoires contre St Helens avant de partir.

« C’est certainement le plus gros match auquel vous pouvez jouer avec un maillot de Wigan. Grandir à Wigan et regarder depuis les tribunes, c’est formidable de faire partie de ces matchs et j’ai vraiment hâte d’y être. »