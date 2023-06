St Helens ravive les espoirs de la Super League avec l’avenir du Magic Weekend en équilibre

Le rideau est tombé sur le Magic Weekend de la Super League : potentiellement pour la dernière fois. Dans les semaines à venir, IMG prendra une décision définitive quant à savoir si un événement incontournable du calendrier de la Super League depuis plus de 15 ans s’inscrit dans le plan de la marque médiatique américaine visant à redévelopper la ligue de rugby et à revitaliser ses perspectives à long terme.

Il a déjà été suggéré que même si IMG admire le concept des 12 équipes jouant dans le même stade le même week-end, qui reste populaire parmi les joueurs et les spectateurs, il pourrait y avoir une opportunité de rafraîchir les choses. Mais quoi qu’il arrive avec le voyage annuel de la compétition sur la route de Newcastle, l’édition de cette année aura eu un impact significatif sur la fortune de fin de saison de presque toutes les équipes en 2023.

Samedi, les grands gagnants étaient les Catalans, qui se sont hissés en tête du classement avec une victoire contre Wigan, et Castleford, qui a apaisé leurs propres craintes de relégation avec une victoire palpitante dans le derby du West Yorkshire contre Leeds Rhinos.

Les Dragons catalans déroutent Wigan lors du Magic Weekend grâce au triplé de Johnstone En savoir plus

Le dimanche était sans doute encore plus déterminant pour la saison. Cette saison compétitive et imprévisible a été incarnée par le fait que l’équipe qui a remporté les quatre derniers titres s’est assise en dehors des places éliminatoires avant le Magic Weekend. Cela pourrait être le week-end où la quête de St Helens pour un cinquième titre consécutif sans précédent en Super League a pris vie, cependant.

Pendant 80 minutes dimanche après-midi à St James ‘Park, c’était comme si le St Helens d’autrefois avait refait surface. Certes, leurs adversaires ici étaient pour le moins timides, mais des équipes meilleures que Huddersfield auraient eu du mal à contenir l’équipe de Paul Wellens sur cette forme. Les Saints étaient majestueux, l’ailier Tommy Makinson marquant quatre essais et établissant un record du Magic Weekend pour le plus de points par un individu en un match, terminant avec 28 des 48 des Saints alors qu’ils passaient devant une équipe des Giants qui est maintenant 10e et continue décevant malgré une dépense financière importante cette année sous Ian Watson.

Les Saints ont bégayé lors de la première saison de Wellens en charge, peut-être pas aidés par leur voyage en Australie en février pour remporter le World Club Challenge, qui a sans aucun doute laissé une gueule de bois sur leurs performances en 2023. Mais cela pourrait être un jour qui allume une étincelle chez les champions en titre, avec une partie de leur jeu ici extrêmement divertissant.

Josh Griffin (à droite) du Hull FC célèbre un essai avec Ligi Sao. Photographie: Richard Sellers / PA

« Je suis très heureux », a déclaré Wellens par la suite. « J’ai eu un bon feeling toute la semaine. Nous avions une réelle énergie autour de nous et j’ai senti une grosse performance. Je ne parle pas en termes de points accumulés, mais d’une équipe fidèle à son identité.

Les Saints sont maintenant sixièmes et dans la moitié supérieure d’un tableau qui a une répartition régionale particulière. Les six équipes basées dans le Yorkshire sont dans la moitié inférieure tandis que les six premières comprennent des équipes de l’autre côté des Pennines plus les Catalans, qui restent en tête après que Warrington ait raté l’occasion de revenir au sommet après la défaite contre le Hull FC lors du dernier match de le jour. Les Wolves menaient 12-6 à la mi-temps et avaient une pléthore d’occasions de prolonger cette avance, si ce n’était des efforts défensifs fougueux de Hull, dont les propres problèmes de début de saison semblent maintenant être derrière eux.

Un triplé de Josh Griffin de Hull et une performance sensationnelle du demi-arrière Jake Clifford ont finalement aidé les Noirs et Blancs à gagner 30-18 pour réduire l’écart avec les séries éliminatoires à six points. Warrington a été magnifique lors des 10 premiers tours, mais ces derniers temps, ils ont juste commencé à vaciller et ils ont maintenant perdu quatre de leurs six derniers matchs. Pour la première fois cette année, ils ne sont peut-être plus favoris pour terminer la saison en tête.

Et bien que l’avenir de Magic Weekend reste à débattre, une chose qui semble plus concluante après les rencontres de ce week-end est le fait que Wakefield Trinity ne participera pas l’année prochaine, si le format devait survivre. La victoire de Castleford samedi soir leur a laissé six points de moins que la sécurité et, en tant que tel, a accru la nécessité de leur première victoire de la saison contre Leigh lors du match d’ouverture de dimanche. Wakefield a pris un retard de 10-0 au début, mais leurs espoirs auraient été accrus lorsque Ben Reynolds de Leigh a été expulsé pour avoir frappé David Fifita avec plus de 50 minutes à jouer.

Mais l’équipe qui a déjà perdu cinq fois sans marquer cette saison n’a pas réussi à capitaliser. Au final, ils ont été bien battus 30-4 par une équipe de Leigh qui est désormais quatrième. Bien qu’ils n’aient été promus que cette saison, les Léopards sont sur la bonne voie pour les séries éliminatoires tandis que Wakefield, semble-t-il, se dirige vers le championnat.

« Cela résume l’histoire de notre année jusqu’à présent, quiconque regarde ce match en tant que neutre et se présente à la mi-temps penserait probablement que nous sommes l’équipe à 12 hommes », a déclaré leur entraîneur, Mark Applegarth.

La Super League n’a pas tardé à déclarer le week-end un succès alors qu’elle se terminait dimanche soir, avec plus de 63 000 fans présents tout au long du week-end, représentant la plus grande foule de Magic depuis cinq ans. Le temps nous dira si cela, et un week-end fascinant d’action sur le terrain, suffira pour que l’événement soit suspendu.