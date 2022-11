St Helens affrontera les Penrith Panthers lors du World Club Challenge en Australie | Actualités de la Ligue de Rugby

Les champions de la Super League St Helens se rendront en Australie pour affronter les champions de la LNR Penrith Panthers dans le cadre du World Club Challenge

Les champions de la Super League St Helens se rendront en Australie pour affronter les champions de la LNR Penrith Panthers pour le World Club Challenge.

Le match aura lieu au domicile des Penrith Panthers, le BlueBet Stadium, le samedi 18 février, avec un coup d’envoi à 7h (GMT).

Revivez comment St Helens est devenue la première équipe de Super League à remporter un record de quatre grandes finales consécutives

C’est la première fois que le World Club Challenge a lieu depuis 2020 et la huitième fois que St Helens est impliqué dans le match, avec deux victoires à leur actif en 2001 et 2007, toutes deux contre les Brisbane Broncos.

Les Penrith Panthers ont déjà participé deux fois au World Club Challenge et ont été battus à deux reprises, une fois face aux Wigan Warriors en 1991 et aux Bradford Bulls en 2004.

Alors que St Helens se rend en Australie début février, leur match du premier tour contre Huddersfield Giants a été reporté à une date ultérieure de la saison.

Le match marquera le premier match de compétition du nouvel entraîneur-chef de St Helens, Paul Wellens, et il “savoure l’occasion” de montrer le talent de son équipe.

Paul Wellens est extrêmement fier de remplacer Kristian Woolf en tant que nouvel entraîneur-chef de St Helens et déclare que "le club me tient beaucoup à cœur" après sa promotion d'entraîneur adjoint.

“Nous-mêmes et Penrith avons connu un succès inégalé ces dernières années et nous savourons l’opportunité d’aller en Australie et de nous tester contre ce qui est sans aucun doute une grande équipe”, a déclaré Wellens.

“Cela a été décevant pour nous de ne pas avoir pu organiser ce concours ces deux dernières années, mais c’est une excellente nouvelle non seulement pour les deux clubs, mais pour le jeu dans son ensemble que les meilleures équipes des deux compétitions puissent à nouveau participer au Challenge mondial des clubs.

“Nous sommes évidemment motivés par la réalisation de nouveaux succès et cela nous donne en tant que club une première opportunité de faire exactement cela en 2023, nous visons à nous représenter, la ville de St Helens et la compétition de Super League de la meilleure manière possible.”

St Helens soulève son quatrième trophée de la Grande Finale d'affilée après une victoire 24-12 sur les Leeds Rhinos

Le président du St Helens RFC, Eamonn McManus, a ajouté: “La saison 2023 marque le 150e anniversaire de notre club. La seule réalisation réalisable qui nous a échappé au cours de notre histoire est d’être couronnés champions du monde des clubs en Australie.

“Beaucoup considèrent cette équipe des Penrith Panthers comme l’une des meilleures, sinon la meilleure, de l’histoire de la LNR. De même, St Helens connaît une période de succès sans précédent en Super League.

“Le match à Sydney représentera l’un des plus grands défis auxquels St Helens ait jamais été confronté. Nous sommes vraiment impatients de le relever de front.”

L’excitation pour le match se fait également sentir dans le camp des Panthers, leur directeur général Matt Cameron exprimant son enthousiasme à l’idée de voir le match revenir au calendrier.

“Au nom de tous les Panthers, nous sommes impatients d’accueillir St Helens au BlueBet Stadium en février”, a déclaré Cameron.

“St Helens est l’équipe de référence de la Super League depuis plusieurs années maintenant, ce qui donnera aux Panthers un grand défi pour commencer la nouvelle saison.

“Le World Club Challenge est un élément important du calendrier de la ligue de rugby et c’est formidable de voir le match revenir pour la première fois depuis 2020.”