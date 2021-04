Regan Grace a marqué deux essais en 10 minutes en seconde période

St Helens a surmonté sa léthargie en première mi-temps pour maintenir son départ invaincu dans sa défense du titre de Super League avec une victoire retentissante de 34-6 contre Wakefield.

Les champions étaient étrangement mal en point en première mi-temps, qui s’est terminée sans intérêt, mais ont trouvé une tache violette au début du troisième quart et ont finalement couru en six essais pour remporter trois victoires sur trois et laisser Trinity toujours à la recherche de sa première victoire de 2021.

L’ailier Regan Grace et le centre Kevin Naqaima ont tous deux marqué deux essais dans le glissement de terrain de la seconde mi-temps, mais l’architecte était le héros de la Grande Finale Jack Welsby, qui s’est une fois de plus avéré un adjoint compétent pour le centre anglais blessé Mark Percival.

Wakefield était sans sept joueurs en raison d’une blessure mais, lors d’une troisième visite consécutive au Totally Wicked Stadium, il avait l’air assez à l’aise en première mi-temps.

L’attaque des Saints était méconnaissable tout au long des 40 premières minutes avec les demi-arrières Jonny Lomax et Theo Fages manquant de créativité et l’arrière latéral Lachlan Coote incapable d’ajouter son étincelle habituelle.

Trinity était plus déterminé et dominait la position sur le terrain, mais manquait d’un tranchant, ce qui est devenu plus prononcé lorsque l’impasse et le capitaine Jacob Miller ont boité après 18 minutes.

Cet effort de Tommy Makinson a été exclu

Dans de rares attaques significatives, le deuxième rameur des Saints, Joel Thompson, a été retenu au-dessus de la ligne et l’ailier Tommy Makinson a mis un pied en contact après avoir été libéré par Naiqama tandis que le deuxième rameur James Batchelor s’est rapproché des visiteurs alors qu’il réclamait le coup de pied de Mason Lino à la ligne, mais a été ramené à quelques centimètres.

Wakefield a refusé un penalty pour but devant les poteaux dans le but de profiter de la 17e minute de la poubelle du deuxième rameur des Saints, James Bentley, pour dissidence, mais ils n’ont pas pu faire craquer leurs adversaires à 12 joueurs.

Le discours d’encouragement de l’entraîneur Kristian Woolf à la mi-temps a clairement fait des merveilles alors que les Saints sont sortis transformés en seconde période.

Naiqama a ouvert le score dans les deux minutes qui ont suivi le redémarrage, passant devant Joe Arundel pour se poser au coin, et quatre minutes plus tard, Bentley a terminé une pause par Fages, contre l’arrière Ryan Hampshire pour marquer un délicieux essai.

Makinson a lancé les conversions et les accessoires de remplacement Louie McCarthy-Scarsbrook, lors de la 400e apparition de sa carrière, et l’ancien homme de Wakefield, Kyle Amor, a été retenu au-dessus de la ligne alors que les Saints maintenaient la pression.

Il a raconté à la 52e minute lorsque Lomax a enfilé un coup de pied à la ligne et Welsby a remporté la course pour toucher le sol pour le troisième essai de son équipe en 11 minutes.

Wakefield a brièvement freiné le flux de points, mais ils ont été annulés à nouveau à la 62e minute lorsqu’ils n’ont pas réussi à éliminer le danger posé par le coup de pied de Welsby et Grace a bondi pour le quatrième essai des Saints, la deuxième conversion de la ligne de touche de Makinson faisant 24-0.

Trinity était une équipe découragée à ce moment-là et la punition a continué alors que Naiqama a montré un bon virage de vitesse pour marquer son deuxième essai et Grace a terminé une superbe pause de Welsby pour saisir son deuxième.

Avec Makinson hors du terrain, le remplaçant Lewis Dodd a assumé les fonctions de goalkicking et, après avoir frappé le poteau avec sa première tentative, il a converti le sixième essai de son équipe pour le porter 34-0.

Wakefield a terminé une équipe mal battue, mais ils ont marqué un essai de consolation grâce au deuxième rameur Jay Pitts, qui a été buté par Lino.