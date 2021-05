St Helens 28 – 0 Salford

1:07



Tous les moments clés alors que St Helens a remporté six victoires sur six en Super League avec une victoire sur Salford Red Devils.

Tous les moments clés alors que St Helens a remporté six victoires sur six en Super League avec une victoire sur Salford Red Devils.

Les champions de la Super League, St Helens, ont offert à leurs fans de retour une sixième victoire en autant de matchs qu’ils ont réussi à un triomphe 28-0 sur Salford Red Devils.

Les saints ont ouvert les portes du Totally Wicked Stadium pour la première fois depuis plus de 14 mois et ont testé la patience de leurs 4000 détenteurs d’abonnements à distance sociale avant la pause avant de leur donner beaucoup de joie avec quatre essais en deuxième mi-temps.

Les fans ont eu une première vue du trophée de la Super League, six mois après la Grande Finale, lorsque l’ailier blessé Tommy Makinson a effectué un défilé en solo avant le coup d’envoi et ils pourront probablement le revoir en octobre – mais l’entraîneur Kristian Woolf espère pour voir son équipe surmonter leurs débuts de matches lents.

Tommy Makinson de St Helens remet le trophée de la Super League aux supporters avant le coup d’envoi

Cependant, il n’y avait rien de mal avec la défense des champions puisqu’ils ont produit leur deuxième feuille blanche de la saison jusqu’à présent pour maintenir leur avance en haut du tableau.

« Le retour des fans était exceptionnel », a déclaré Woolf. «Entendre la réception quand les joueurs sont sortis en courant pour leur échauffement et voir tous les sourires sur leurs visages a fait dresser les poils sur votre dos.

«Aussi les terrasses chantant les chansons, c’était incroyable de retrouver ça – de l’entendre et de le sentir nous rappelle à quel point cela nous a manqué.

«C’était formidable de voir des gens traverser le pont et s’enfoncer dans le sol et c’était formidable de pouvoir leur offrir une bonne performance.

C’était formidable de voir des gens traverser le pont et s’enfoncer dans le sol et c’était formidable de pouvoir leur offrir une bonne performance. L’entraîneur-chef de St Helens Kristian Woolf

Le demi de mêlée Theo Fages, l’international français hors contrat qui semble de plus en plus susceptible de quitter le club à la fin de la saison, a été l’homme clé alors que les Saints ont complété le doublé contre Salford après leur victoire de la première journée contre les hommes de Richard Marshall. , qui se débattent près du pied de la table avec une seule victoire lors de leurs six premiers matches.

Les Red Devils ont perdu le talonneur Andy Ackers avec une blessure à la tête après seulement deux minutes, mais Chris Atkin a pris sa place et a dirigé le spectacle alors que les visiteurs profitaient de beaucoup de possession précoce.

Stand-off Tui Lolohea était sur le point de toucher un coup de pied de son demi-arrière Kevin Brown et le centre Kallum Watkins a laissé tomber le ballon au-dessus de la ligne.

À l’autre extrémité, le jeune Jack Welsby, affichant encore sa remarquable polyvalence en impressionnant au centre, est arrivé à la ligne pour être retourné sur le dos avant que l’hélice Alex Walmsley ne brise finalement l’impasse, se frayant un chemin à travers la défense des Red Devils pour un essai en solo de la marque sur 23 minutes.

Alex Walmsley célèbre l’ouverture du score pour St Helens

Lachlan Coote a ajouté le but, mais c’était l’ampleur du score avant la mi-temps.

Saints, qui avait perdu l’attaquant Morgan Knowles lors de sa première apparition de la saison, a subi un revers lorsque Jonny Lomax a été victime d’une blessure à la tête à la 27e minute, mais son remplaçant Aaron Smith a apporté une contribution vivante, étant retenu au cours du match. ligne et avoir un essai exclu pour un double mouvement.

Lomax était de retour pour le début de la seconde période et les Saints ont rapidement doublé leur avance alors que Fages commençait un mouvement offensif dans sa propre moitié de terrain en récoltant un coup de pied de l’ailier de Salford Ken Sio et l’a terminé après que Coote et Welsby l’aient maintenu.

Les champions ont toujours regardé les buteurs les plus probables et ils se sont dûment assurés des points à la 58e minute lorsque l’ailier droit Kevin Naiqama a pris la passe pointue de Coote pour produire une finition volante au coin de leur troisième essai, après avoir mis en place la position avec une interception sur sa propre ligne.

Theo Fages a joué un rôle clé dans la victoire de St Helens sur Salford

De plus en plus confiants, les Saints ont accumulé l’agonie de leurs visiteurs avec deux autres essais au cours des 13 dernières minutes grâce à l’accessoire Louie McCarthy-Scarsbrook et à l’ailier Regan Grace, Coote portant son total de buts à quatre en cinq tentatives.

« Nous ne pouvions pas rivaliser avec la vitesse et la précision de St Helens », a déclaré Marshall, qui était l’assistant de Woolf pour le triomphe de la Grande Finale des Saints l’an dernier. «Ils feront ça à beaucoup d’équipes.

« Ils ont très bien joué sur le terrain et nous ont étranglés. C’est une équipe très difficile à défendre et de toute évidence, notre attaque ne s’est pas déroulée aujourd’hui.

« Kristian vient de me présenter une bague de la Grande Finale, ce qui est une très belle touche de la part du club, mais je l’échangerais contre une victoire tout de suite. »