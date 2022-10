St. Francis imparable dans la victoire 63-0 de classe 4A contre Marengo – Shaw Local

WHEATON – Le quart-arrière junior Alessio Milivojevic a connu une première mi-temps mémorable pour St. Francis vendredi soir.

Milivojevic a complété 8 passes sur 10 pour 272 verges et cinq touchés tout en trouvant la zone des buts sur un gardien de 1 mètre lors de l’assaut des Spartans contre Marengo en première mi-temps.

Les Spartans, têtes de série n ° 3, ont ajouté un touché de plus en seconde période pour une victoire de 63-0 sur les Indiens n ° 14 lors de leur match de premier tour des séries éliminatoires de classe 4A au Kuhn Memorial Field.

St. Francis (9-1) a marqué sur ses neuf premières possessions.

“Nous avons eu une excellente semaine d’entraînement”, a déclaré l’entraîneur des Spartans, Bob McMillen. «Nous savions qu’ils (Marengo) avaient été testés au combat avec certaines des écoles auxquelles ils ont joué – Richmond-Burton et Rochelle, nous savions donc que nous devions être préparés.

« À l’exception de ce premier entraînement, nous avons fait un excellent travail pour contenir leur quart-arrière (Josh Holst de Marengo). Il est l’un des meilleurs quarterbacks de l’état. Je ne peux pas en dire assez sur nos garçons.

Une course de 24 verges par Holst et une course de 26 verges du tailback Joe Liebrandt ont permis aux Indiens (5-5) d’atteindre la zone rouge lors de leur possession initiale, mais une tentative de placement de 30 verges a navigué à gauche, mettant fin au lecteur .

Un jeu plus tard, Milivojevic a passé le relais au senior Dash Dorsey, qui a décollé sur la ligne de touche gauche sur une course de touché électrisante de 80 verges pour donner aux Spartans une avance rapide de 7-0.

“C’était incroyable”, a déclaré Milivojevic à propos de la longue course de TD de Dorsey. “Je ne m’attendais pas à ça.”

Milivojevic a lancé une passe de TD de 31 verges à Deshaun Williams pour porter le score à 14-0 avant de gagner du temps dans la poche et de livrer un lancer de TD de 76 verges à Dorsey (deux réceptions, 113 verges) pour un avantage de 21-0 au premier quart.

“Toute la semaine, nous avons prêché que les récepteurs avaient besoin d’espace et de séparation”, a déclaré Milivojevic. “La ligne avait une protection parfaite presque à chaque passe.”

L’exécution offensive des Spartans s’est étendue au deuxième quart, alors que Milivojevic s’est connecté à Zach Washington pour des passes de touché de 22 et 25 verges, respectivement, tout en lançant une passe de touché de 48 verges à Brady Piper juste avant la mi-temps.

« Nous avons un très bon gars à nous au poste de quart-arrière », a déclaré McMillen à propos de Milivojevic. «Il était éteint ce soir.

“Je pense que notre ligne offensive a fait un excellent travail en lui donnant une protection pour pouvoir faire ces lancers sur le terrain.”

La course de 1 mètre de Danny French au milieu du troisième quart a clôturé le score, alors que les Spartans ont remporté un match à domicile au deuxième tour contre Evergreen Park (8-2) le week-end prochain.

St. Francis a battu Marengo, 618-84, tandis que Connor Shields a terminé avec une paire d’interceptions du côté défensif du ballon.

“C’est la première étape”, a déclaré Milivojevic. « L’objectif pour cette équipe est de gagner l’État. Un match est un match, mais nous devons en gagner quatre de plus pour tout gagner. »

Junior Corin Greenwell a réussi un retour de botté de 49 verges en seconde période pour Marengo.

“Ce fut une saison de hauts et de bas”, a déclaré l’entraîneur de Marengo, Paul Forsythe. « Nous avons parlé dans le vestiaire du nombre de formations partantes différentes que nous avons eues défensivement cette année.

« Je suis fier de nos enfants. Notre quart-arrière (Holst) a battu tous les records scolaires. Bien sûr, nous aurions aimé que cela se termine un peu mieux (ce soir). Nous pourrions l’essuyer ou le laisser brûler un peu et l’utiliser comme motivation.