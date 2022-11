St. Francis bat Rochelle et atteint les demi-finales d’État pour la première fois depuis 2014 – Shaw Local

ROCHELLE – Le joueur de ligne senior TJ McMillen a fait signe sous le centre et a pris un cliché de la ligne de but pour un plongeon de touché de 1 mètre alors que la tête de série n ° 3 St. Francis a affronté la tête de série n ° 7 Rochelle en quart de finale des éliminatoires de classe 4A de l’IHSA sur un froid et neigeux samedi après-midi.

Le score du grand homme était l’un des cinq touchés sans réponse pour les Spartans, qui ont surmonté un déficit au premier quart pour battre les Hubs 35-16 et décrocher leur première place en demi-finale de l’État depuis 2014. St. Francis (11-1) sera affrontera la tête de série n ° 13 Providence Catholic, qui a éliminé la n ° 1 Richmond-Burton samedi après-midi.

“C’est une sensation incroyable de finalement sortir de la ronde des quarts de finale”, a déclaré McMillen. « Nous avons hâte d’être de retour dans notre ville natale pour les demi-finales. … Nous avons passé en revue cette formation sur la ligne de but plus tôt cette semaine et j’ai demandé à notre entraîneur si nous pouvions essayer le jeu. C’est quelque chose que j’ai imaginé au cours de la semaine et c’était excitant que nous ayons joué l’un de mes jeux cette semaine.

St. Francis n’avait pas accordé de touché cette saison éliminatoire jusqu’à ce que Rochelle (9-3) frappe à la fin du premier quart, lorsque l’arrière Erich Metzger a couronné un parcours de 13 jeux et 80 verges avec un touché de 1 verge au quatrième essai . Les Hubs ont fondu à plus de neuf minutes du chrono, mais les Spartans n’ont eu besoin que d’un seul jeu pour marquer, le porteur de ballon Amari Head s’échappant à l’extérieur pour une course de touché de 61 verges lors du premier jeu offensif de l’équipe.

Rochelle menait 8-6 après avoir interrompu la tentative de conversion en 2 points du quart Alessio Milivojevic. La défense spartiate a répondu lors de la prochaine série offensive des Hubs, forçant Rochelle à deux quatrièmes tentatives de précipitation et arrêtant la deuxième tentative pour reprendre possession près du milieu de terrain. Un achèvement de 22 verges de Milivojevic à Liam Kolinski a conduit à une course de touché de 11 verges de Brady Piper, qui s’est précipité pour 78 verges et trois scores dans la victoire.

“Nous voulions leur faire courir le ballon d’un côté à l’autre”, a déclaré McMillen. «Nous savions qu’il s’agissait d’une équipe de football de descente, mais si nous pouvions les faire courir d’un côté à l’autre, nous savions que nous pourrions les arrêter. Nous avons comblé nos lacunes après ce premier trajet et nous les avons fermés.

Le quart-arrière de Wheaton St. Francis Alessio Milivojevic remet le ballon au porteur de ballon Amari Head lors du match de quart de finale de classe 4A de samedi contre Rochelle. (Russ Hodges pour Shaw Local)

St. Francis a pris une avance de 12-8, qui est restée à la mi-temps après qu’un entraînement spartiate vers la fin du deuxième quart a été contrecarré par une pénalité pour conduite antisportive et un sac par le joueur de ligne défensive de Rochelle Kaiden Morris. Les pénalités ont continué de blesser St. Francis au troisième quart, où une prise et un blocage illégal ont condamné le premier essai de l’équipe en seconde période.

La défense spartiate a répondu à l’appel une fois de plus, arrêtant le premier rusher de Rochelle, Garrett Gensler, lors d’une quatrième et 6 tentative pour reprendre le ballon. Les Spartans, qui ont maintenu la recrue du NIU Gensler à 20 mètres en 15 courses, ont pris les devants 20-8 après la poussée de 1 mètre de la recrue de l’Illinois McMillen et une conversion de 2 points de la recrue de l’État de Kent Dash Dorsey.

“Nous nous sommes rencontrés à la mi-temps parce que nous pensions que nous aurions dû pouvoir déplacer leurs gars à chaque fois”, a déclaré McMillen. «Notre ligne offensive a adhéré à cela et nous avons commencé à jouer au football de descente en seconde période. Nous étions difficiles à arrêter à partir de ce moment-là.

Un mauvais échange a conduit à un échappé des Hubs vers la fin du troisième quart. St. Francis a profité du seul chiffre d’affaires de Rochelle, marquant sur une course de touché de 5 verges et une conversion de 2 points de Piper pour prendre une avance de 28-8. Piper a scellé la victoire spartiate au milieu du quatrième quart, en courant dans un touché de 3 verges tandis que Cooper Winslow a marqué le point supplémentaire.

L’ailier de Rochelle Trey Taft a été le dernier joueur à marquer samedi, échappant aux défenseurs de St. Francis pour un touché de 67 verges sur la ligne de touche à domicile. Head a terminé avec 77 verges au sol pour les Spartans, tandis que Milivojevic a complété 8 passes sur 14 pour 119 verges dans la victoire. Trois joueurs dont McMillen, Anthony Suriano et Danny French ont enregistré des sacs.

“Jouer à domicile sera un facteur important pour nous et c’est quelque chose que nous attendons avec impatience”, a déclaré McMillen. “Chaque équipe rêve de jouer un match à domicile juste avant le championnat d’État et nous allons avoir une équipe difficile à Providence Catholic qui viendra à nous.”