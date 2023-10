St. Francis bat IC Catholic avec une conversion de 2 points dans la dernière minute – Shaw Local

WHEATON – Après avoir mené son équipe à une autre victoire éclatante à la dernière seconde le 29 septembre, le quart-arrière senior de St. Francis, Alessio Milivojevic, voulait faire valoir un dernier point.

En longeant le banc des Spartans, la recrue de Ball State a commencé à se cogner la poitrine à plusieurs reprises pour mettre un point d’exclamation sur tout doute sur sa capacité à mener son équipe vers un retour mémorable. Pour la deuxième semaine consécutive, Milivojevic a mené une longue séquence chronométrée qui s’est terminée par un touché.

Le 29 septembre, Milivojevic a couronné une séquence de 13 jeux et 81 verges en lançant une passe de touché laser de 8 verges à son frère, étudiant en deuxième année Dario Milivojevic, à l’arrière de la zone des buts avec 19,1 secondes à jouer. Alessio Milivojevic a couronné le retour en frappant DeShaun Williams pour la conversion de deux points pour propulser St. Francis vers une victoire inspirante 35-34 contre IC Catholic dans le jeu CCL/ESCC Orange.

«Je pensais aux deux semaines où nous ne pouvions pas avoir [the late touchdown] plus tôt cette saison », a déclaré Milivojevic. «Je pensais à la façon dont nous venons de l’obtenir ce soir devant nos amis et notre famille contre une très bonne équipe catholique d’IC. La semaine dernière, c’était la même chose où nous avons dû le descendre. Nous avons eu environ quatre minutes la semaine dernière contre Joliet Catholic.

Une semaine après avoir mené les Spartans à un touché palpitant dans les dernières secondes d’une victoire 33-28 contre Joliet Catholic, Milivojevic a veillé à ce que la suite soit encore plus dramatique. Il a complété 25 passes sur 37 pour 289 verges et deux touchés tout en ajoutant deux touchés au sol pour 47 verges au sol, y compris des courses cruciales qui ont prolongé les entraînements au quatrième quart.

« Au quatrième essai, nous avons fait quelque chose avec le gars qui revenait parce qu’ils perdaient des gars qui traversaient le terrain, alors j’ai frappé mon frère pour un touché », a-t-il déclaré à propos de la passe gagnante du TD. « Le dernier [PAT] jeu, nous avons eu un jeu parfait et c’était un centre parfait vers DeShaun pour un touché. Ma ligne a été incroyable toute la journée et je suis très reconnaissant de les avoir dans mon équipe.

Tout comme la semaine précédente, les Spartans (4-2, 1-1) étaient sur le point de perdre un match à domicile par une marge à deux chiffres. Les Knights (5-1, 1-1) les ont punis avec un jeu de course intense, prenant une avance de 27-14 sur le touché de 7 verges de Joey Gliatta avec 4:58 à jouer au troisième quart.

Et tout comme la semaine précédente, les Spartans ont adopté une approche patiente, comptant sur leur défense pour effectuer des arrêts clés, puis déclenchant le jeu à double sens de Milivojevic et l’attaque précipitée pour déclencher un autre retour. Les Spartans ont réduit le déficit à 27-21 grâce à la frappe de 9 verges de Milivojevic contre Zachary Washington à la fin du troisième quart.

Les Spartans ont noué le match à 27-27 grâce au plongeon de 10 verges de Milovojevic au cours duquel il a sauté par-dessus un défenseur catholique de l’IC pour marquer au quatrième essai.

Les Knights, champions d’État en titre de classe 3A, ont repris l’avantage sur le touché de 4 verges de Gliatta avec 4:21 à jouer, laissant suffisamment de temps aux Spartans pour monter un entraînement gagnant.

« Quel match de football formidable, formidable et incroyable », a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen. « Nous avons dit plus tôt que si nous égalisions le match, nous viserions la victoire. Alessio est un compétiteur et un leader. Nous avons essayé de ne pas paniquer parce que c’était long. Notre défense n’avait pas l’air bonne au début. Nos enfants ont bien joué et ont fait la même chose contre Joliet Catholic. Je suis fier de ces garçons. C’était une guerre là-bas. Nous avons tous les deux été blessés. Je suis heureux pour la communauté de Saint-François.

L’entraîneur catholique de l’IC, Bob Kreft, a remercié les Spartans d’avoir fait sortir son équipe des rangs invaincus.

« C’était un match de football difficile », a déclaré Kreft. « Cela a été âprement disputé et parfois cela ne se passe pas comme prévu. Les joueurs ont joué très fort. Nous devons mieux jouer. Nous avons donné trop de temps à leur quarterback pour lancer, et quand vous lui donnez autant de temps, il vous battra. C’est un bon joueur de football.