St. Clairsville se rallie devant Bellaire, 34-14 | Actualités, Sports, Emplois

photo par: Photo de Kim Nord

BELLAIRE – St. Clairsville a dominé Bellaire 29-7 en seconde période samedi après-midi au Nelson Field baigné de soleil pour prolonger sa séquence de victoires à six de suite avec une victoire de 34-14. Cette défaite a mis fin à la séquence de trois victoires consécutives des Big Reds.

Cette victoire confirme également la domination des Diables Rouges dans la série. Ils ont désormais gagné 10 fois consécutives, la dernière victoire des Big Reds remontant à 2013.

«C’est toujours une bataille quand on vient ici», a déclaré l’entraîneur-chef vétéran de St. Clairsville, Brett McLean. «C’était comme une journée d’août ici. Il faisait chaud mais je pensais que nous les avions épuisés en seconde période.

Mené 14-7 après que Mac Mac Pettigrew de Bellaire se soit précipité autour de son extrémité gauche, en corde raide le long de la ligne de touche, a cassé quelques plaqués et a sprinté 49 verges pour un touché sur les Big Reds ouvrant la possession du troisième quart.

Cependant, après cela, c’est tout St. Clairsville qui a marqué les 29 derniers points.

« Nous avons dit aux enfants à la mi-temps de se calmer et les choses commenceront à fonctionner pour nous », a noté McLean. « Ils l’ont fait et nous avons plutôt bien joué en seconde période. »

Le latéral junior Dino Burk a été une fois de plus l’étincelle qui a enflammé les Red Devils. Il a réalisé quatre touchés, en courant trois et en trouvant un Tyson Pastor grand ouvert sur un pitch-and-catch de 50 verges. Les points de Burk couvraient 3, 17 et 2 verges. Il a terminé la journée avec 164 verges en 30 courses.

Gage Wolfe a donné à St. Clairsville une excellente position sur le terrain lorsqu’il a effectué le coup d’envoi qui a suivi sur 43 verges en arrière jusqu’aux 38 de Bellaire. Quatre jeux plus tard, le match était à égalité alors que Burk contournait son extrémité gauche et obtenait un excellent bloc de Wolfe qui le propulsait vers la fin. zone. Brady Schafer a trouvé Brody Saunders au milieu de la zone des buts pour les deux points et une impasse de 14.

Saunders s’est jeté sur un échappé des Big Reds quatre jeux plus tard au Bellaire 39. Cependant, les Red Devils ont renvoyé le chiffre d’affaires alors que Burk tâtonnait à l’intérieur du 5 alors que Pettigrew tombait dessus au 3.

Bellaire, qui n’a réussi que 20 verges offensives totales en seconde période, sans compter la escapade de Pettigrew.

« C’était une course incroyable de la part de Mac Mac », a déclaré McLean. « Je ne sais pas comment il est resté dans les limites et comment nous ne l’avons pas abordé. »

Partis au Bellaire 26 après un botté de dégagement hors de la zone des buts, les Diables Rouges n’ont eu besoin que de trois jeux pour atteindre la terre promise. Gavin Schoolcraft a fait les honneurs cette fois avec une course de 10 mètres autour du côté gauche de la ligne. Le PAT de Makenna Booth a porté le score à 21-14 et les visiteurs ne regarderont jamais en arrière.

Les Big Reds ont lancé leurs deux premières possessions du quatrième quart-temps et les Red Devils ont marqué après chacune.

Burk a couronné une marche de 9 jeux et 64 verges avec une rafale de 2 verges. Au premier et au 10 du milieu de terrain lors de sa prochaine série de downs, Schafter a remis à Burk sur un balayage à droite. Cependant, Burk s’est relevé et a lancé le ballon vers un Pastor grand ouvert à la 30e et il a dépassé le défenseur pendant six. Booth a effectué 1 coup de pied sur 2.

« Ils nous ont battus. Ils étaient la meilleure équipe aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur-chef de Bellaire, Mark Bonar. « C’est à peu près ça. »

St. Clairsville a accumulé près de 400 verges offensives totales, dont 292 en 45 courses. Schafer a complété la moitié de ses six lancers pour 42 verges. Bellaire a terminé avec 149 verges au total, dont seulement quatre dans les airs sur 1 sur 5.

Saunders a également réussi une passe sur un faux botté de dégagement en première mi-temps.







