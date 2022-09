St. Charles va de l’avant avec les réparations du pont – Shaw Local

Saint-Charles va de l’avant avec la réparation de ses ponts.

Lors de la réunion du conseil municipal de St. Charles de mardi, les échevins ont approuvé un contrat de 283 587 $ avec Herlihy Mid-Continent Company pour la réparation des ponts de la 2e et de la 3e avenue ainsi que des alcôves du pont de la rue principale.

Le contrat est supérieur au montant budgété de 255 000 $ pour les réparations. Le personnel de la Ville propose d’utiliser les fonds budgétisés pour l’ingénierie de la construction pour couvrir les coûts de construction supplémentaires.

Le personnel d’ingénierie des travaux publics de la ville supervisera la construction.

“Le personnel ne pense pas que la nouvelle offre réduira les coûts dans l’environnement actuel”, a déclaré le directeur des travaux publics de St. Charles pour l’ingénierie, Ken Jay, dans une note aux échevins.

Les améliorations comprendront le renforcement dur des murs de pente sous les ponts de la 2e et de la 3e Avenue, la peinture des barres d’armature exposées sous les ponts de la 2e et de la 3e Avenue, la réparation des bordures, le scellement du tablier de surface et la réparation du béton et le scellement des fissures des alcôves sur le pont de la rue Main. .

Les travaux devraient commencer ce mois-ci, avec un achèvement substantiel en novembre, a déclaré Jay. La ville de Saint-Charles possède et entretient huit ponts pour véhicules et piétons.

Les ponts sont inspectés sur des cycles d’un, deux ou quatre ans en fonction de divers facteurs, notamment l’état des ponts et la longueur des travées, a déclaré Jay.

“Après chaque inspection, des rapports détaillés sont fournis au personnel de la ville”, a-t-il déclaré. “Les rapports incluent généralement les réparations recommandées et les délais.”