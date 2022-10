St. Charles tiendra un forum communautaire sur le plan stratégique – Shaw Local

Saint-Charles les résidents peuvent assister à un forum communautaire le 19 octobre pour savoir comment la ville met à jour son plan stratégique quinquennal.

Au cours du forum communautaire, les résidents peuvent en apprendre davantage sur certaines des composantes potentielles du plan jusqu’à présent et offrir leurs commentaires. L’atelier aura lieu de 17 h à 19 h le 19 octobre et sera offert en personne et virtuellement pour faciliter la participation des résidents.

Les résidents peuvent assister en personne à la salle du conseil municipal, 2 E. Main Street à St. Charles, ou via Zoom à : https://berrydunn.zoom.us/j/9054116517. Ceux qui prévoient de venir à l’atelier en personne du 19 octobre sont invités à confirmer leur présence en envoyant un e-mail à rsvp@stcharlesil.gov ou en appelant le 630-7627097.

La ville de St. Charles met à jour son plan stratégique quinquennal qui servira de feuille de route, guidant les décisions concernant l’avenir de la ville. Le plan stratégique intégrera les commentaires de la communauté et des principaux intervenants et établira la mission, la vision, les priorités et les objectifs de la ville.

La ville a ajouté des options virtuelles aux réunions de planification stratégique pour atteindre autant de résidents que possible, selon un communiqué de presse de la ville de St. Charles. Jusqu’à présent, 85 résidents ont participé à deux ateliers, un en personne et un virtuel.

De plus, il y a eu 10 500 visites sur le site Web de planification stratégique, où les gens ont posté des commentaires et répondu à un sondage. La ville a également contacté les classes d’honneurs civiques de l’école secondaire St. Charles pour obtenir les commentaires de la prochaine génération de résidents.