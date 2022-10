St. Charles sollicite les commentaires de la communauté pour un nouveau plan pour les vélos et les piétons – Shaw Local

La ville de St. Charles élabore un plan pour les vélos et les piétons qui donnera des recommandations officielles pour améliorer la marche et le cyclisme dans la ville, selon un communiqué de presse.

Le plan intégrera les commentaires de la communauté et des principales parties prenantes.

“Rendre St. Charles plus accessible à pied et à vélo sont des thèmes récurrents qui reviennent lorsque nous demandons aux résidents ce que nous pouvons faire pour rendre St. Charles encore meilleur”, a déclaré l’administratrice municipale Heather McGuire. « Nous avons la chance d’avoir un centre-ville actif et de beaux sentiers le long du fleuve. L’amélioration de l’accès à pied ou à vélo à ces commodités et aux réseaux de sentiers existants ne fera qu’ajouter au dynamisme de notre belle ville.

Toute personne qui vit, travaille ou visite Saint-Charles est invitée à partager ses réflexions sur l’amélioration du transport piétonnier et cyclable dans la ville. Il existe plusieurs façons d’offrir des commentaires :

Carte interactive du Plan Vélos et Piétons : La ville a lancé un site internet Plan Vélo et Piéton, https://www.bikewalkstcharles.com, où vous pouvez épingler vos idées sur une carte interactive. La carte sera disponible jusqu’à la fin de ce mois.

Tableau d’information du week-end de l’épouvantail : Cherchez la table du plan de vélo près du kiosque d’information du week-end de l’épouvantail de 13 h à 16 h, le vendredi 7 octobre. Le public peut se renseigner sur le plan et ajouter des commentaires sur une carte.

Formulaire de contact : Remplissez le formulaire en ligne sur le site du Plan Vélo et Piéton https://www.bikewalkstcharles.com/contact pour envoyer un message ou un commentaire.

La ville travaille avec Civiltech Engineering pour recueillir des commentaires et élaborer le plan. Une réunion publique est prévue au printemps, selon le communiqué.