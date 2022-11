St. Charles Singers présentera ‘Candlelight Carols’ à Wheaton, St. Charles, Chicago – Shaw Local

Les St. Charles Singers, le célèbre chœur de chambre à voix mixtes dirigé par le fondateur et chef de chœur Jeffrey Hunt, présenteront une nouvelle édition de leur programme annuel «Candlelight Carols» du 2 au 4 décembre, mettant en vedette, selon Hunt, «les sons célestes de la harpe.

La harpiste est Erin Freund, qui fait ses débuts en concert avec les St. Charles Singers.

“La plupart de la musique sera nouvelle pour la chorale”, a déclaré Hunt dans un communiqué de presse. “Nous sommes impatients d’explorer ces belles œuvres pour la première fois et de les partager avec notre public.”

Jeffrey Hunt, chef de chœur et fondateur des St. Charles Singers, se dresse dans l’église méthodiste unie Baker Memorial de St. Charles. (Photo fournie par Nathan J. Silverman)

En créant le programme, Hunt dit qu’il a recherché “des morceaux qui contrastent et fonctionnent bien les uns avec les autres, tout en offrant une variété d’ambiances, de textures et de tempos qui raviront les auditeurs”.

Les St. Charles Singers présenteront «Candlelight Carols» à 19h30 le vendredi 2 décembre à l’église catholique St. Michael, 310 S. Wheaton Ave., Wheaton; à 19h30 le samedi 3 décembre à la Fourth Presbyterian Church, 126 E. Chestnut St., Chicago; et à 15 h le dimanche 4 décembre à l’église méthodiste unie Baker Memorial, 307, avenue Cedar, St. Charles.

La harpiste Erin Freund se produira avec les St. Charles Singers. (Photo fournie par Erin Freund)

Harpe! Les anges hérauts chantent

La harpe sera entendue dans 10 des 18 joyaux saisonniers du programme, qui comprennent des compositions et des arrangements originaux : « Lullay My Liking » de Stephen Chatman ; « Les boeufs » de Marjorie Hess ; « El Rorro » de Jeffrey Van ; « The Friendly Beasts » de Lee R. Kesselman ; « The Cherry Tree Carol » de Paul Halley ; « Angels’ Carol » et « Joseph’s Carol » de John Rutter ; « La Rose » d’Ola Gjeilo ; et “Wishes and Candles” de Stephen Paulus.

La pièce de Paulus, qui comprend les paroles « un souhait pour chaque bougie que nous allumons », a été composée pour l’illumination du sapin de Noël de 1998 au Lincoln Center de New York.

“The Cherry Tree Carol” de Halley est un arrangement de 2019 d’une chanson folklorique traditionnelle anglaise et américaine des Appalaches écrite pour voix, guitare et percussions (shaker et bohdran), avec harpe au lieu d’orgue.

Au programme, une œuvre pour harpe solo : « Six Noëls pour la Harpe », op. 32.

Freund, la harpiste du concert, est professeur adjoint de musique à l’Augustana College. Elle est titulaire d’un doctorat en musique, d’un certificat d’interprétation et d’une maîtrise en musique de l’Université Northwestern, où elle a étudié avec l’ancienne harpiste principale du Chicago Lyric Opera Elizabeth Cifani. Elle a obtenu un baccalauréat en musique au Conservatoire de musique d’Oberlin sous la direction de la harpiste de renommée internationale Yolanda Kondonassis.

En plus de ses récitals et orchestres, Freund s’est beaucoup produite avec des chœurs.

Les St. Charles Singers présenteront “Candlelight Carols” à Wheaton, St. Charles et Chicago, ajoutant un arrangement spécial de Robert Boyd de Westmont. (Photo fournie par St. Charles Singers)

Chants a cappella

Les propositions a cappella du programme comprennent « Gloria in excelsis Deo » du compositeur anglais de la Renaissance Thomas Weelkes ; « Lully, Lulla, Lullay » de Philip Stopford ; « Mother’s Song » de Jocelyn Hagen; le « Magnificat » de René Clausen ; « Le Christ est né le jour de Noël » et « Comment aller à Bethléem » d’Alice Parker et Robert Shaw ; et « Silent Night » de David Wilcocks, un incontournable des Fêtes des St. Charles Singers, avec un couplet supplémentaire arrangé par le compositeur choral Robert A. Boyd de Westmont.

Les St. Charles Singers présenteront également en première le nouvel arrangement de Boyd de « O Come, Emmanuel », commandé par la chorale.

Hunt associe les chansons de Stopford et Hagen en un ensemble. Les deux sont des œuvres profondément émouvantes écrites du point de vue d’une mère.

La berceuse de Stopford est une version contemporaine d’un verset vieux de plusieurs siècles, se déroulant à l’époque biblique, dans lequel une mère déplore le sort de son jeune fils sous le décret du roi Hérode selon lequel tous les bébés mâles doivent être tués.

L’œuvre tranquille et richement harmonique de Hagen est un décor de 2020 d’un texte japonais anonyme dans lequel une mère souhaite le confort et la sécurité de son enfant.

Chanteurs du temps des fêtes

Trente-sept membres de l’ensemble St. Charles Singers se produiront dans “Candlelight Carols”.

Les sopranos incluent Jeanne Fornari de Batavia ; Ingrid Burrichter, Chicago; Marybeth Kurnat, DeKalb ; Jessica Heinrich, Elburn; Karen Rockett, Glendale Heights; Laura Johnson, parc de Hanovre ; Jennifer Gingrich et Meredith Taylor Mollica, toutes deux de Naperville ; et Andrea James et Cynthia Spiegel, toutes deux de St. Charles.

La section alto comprend Christina Collins d’Arlington Heights; Margaret Fox, Batavia; Nicole Tolentino, Carol Stream; Bridget Kancler, Chicago ; Chelsea King, North Aurora; Jennifer Hunt, Saint-Charles; Debra Wilder, Vernon Hills; et Karen Archbold et Rachel Taylor, toutes deux de Wheaton.

Les ténors sont Tyler Theis, Aurora; Rob Campbell, De Kalb ; Bradley Staker, Elburn ; Marcus Jansen, Genève; Jonathan Cramer, Gurnee ; Stephen Mollica, Naperville; Gregor King, Aurore Nord ; David Hunt, Wayne; et Steve Williamson, Chicago Ouest.

Les voix de basse incluent Michael Thoms, Aurora; Brandon Fox, Batavia ; David Zemke, Bloomingdale; Nate Coon et Brian Jozwiak, tous deux de Crystal Lake; Jess Koehn, Downers Grove; David Hartley, Lac dans les collines ; Michael Popplewell, Aurore Nord ; et Antonio Quaranta, River Grove.

Billets et informations

Les billets à entrée unique coûtent 40 $ pour les adultes, 35 $ pour les personnes âgées de 65 ans et plus et 10 $ pour les étudiants. Des rabais de groupe sont disponibles.

Les billets et les informations sont offerts à stcharlessingers.com ou en appelant le 630-513-5272. Les billets sont également disponibles à Townhouse Books, 105 N. Second Ave., St. Charles (chèques ou espèces uniquement à ce guichet). Les billets peuvent être achetés à la porte le jour du concert, selon la disponibilité.

Chanteurs de Saint-Charles

Fondé et dirigé par Jeffrey Hunt, le St. Charles Singers est un chœur de chambre dédié à la musique chorale sous toutes ses formes. Salué par l’American Record Guide comme “un trésor national”, l’ensemble à voix mixtes comprend des chanteurs professionnels, des chefs de chœur et des professeurs de chant, dont certains se produisent avec d’autres chœurs de Chicago de premier plan. Classics Today a qualifié l’ensemble de “l’un des chœurs exceptionnels d’Amérique du Nord”, citant “un charisme et une musicalité de premier ordre” qui “apportent du caractère et de l’excitation à chaque pièce”.

Parmi les éminents chefs d’orchestre invités des St. Charles Singers figurent le célèbre compositeur anglais John Rutter, fondateur des Cambridge Singers; Philip Moore, compositeur et ancien directeur musical de la cathédrale York Minster en Angleterre ; et Craig Hella Johnson, chef de chœur américain lauréat d’un Grammy Award. La chorale a été lancée à Saint-Charles en 1984 sous le nom de Mostly Madrigal Singers.