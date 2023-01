St. Charles s’apprête à modifier les règles du permis d’alcool pour permettre à l’école de cuisine de vendre de l’alcool – Shaw Local

Les Conseil municipal de Saint-Charles est sur le point de modifier les règles sur les permis d’alcool de la ville pour permettre à une école de cuisine de vendre de la bière et du vin.

Lors de la réunion du comité des opérations gouvernementales du conseil municipal du 17 janvier, les conseillers municipaux ont recommandé à l’unanimité de modifier les règles et de recommander à l’unanimité un permis d’alcool pour Fox Den Cooking. L’ensemble du conseil municipal votera sur les recommandations lors de sa réunion du 6 février.

Fox Den Cooking a donné des cours de cuisine au 131 S. First St. au centre-ville de St. Charles. L’espace abritait autrefois Knead: Urban Eatery, qui a fermé ses portes en octobre 2021 en raison des défis posés par la pandémie.

Le restaurant, spécialisé dans les sandwichs gastronomiques construits avec du pain frais du jour, a ouvert ses portes en décembre 2020. Le propriétaire de Fox Den, Anthony Gargano, possède également le restaurant Osteria Bigolaro à Genève.

“Il s’agit d’une nouvelle entreprise commerciale qui cherche à capitaliser sur l’industrie des arts culinaires et du divertissement en proposant des cours de cuisine avec vente de bière et de vin”, a déclaré le chef de la police de St. Charles, James Keegan, dans une note au maire de St. Charles, Lora Vitek, qui est la commissaire des alcools de la ville.

Le commerce est ouvert de 16h30 à 22h30 les jeudis et vendredis et de 11h30 à 22h30 les samedis et dimanches. L’école de cuisine enseigne à 12 élèves à la fois lors de sessions de deux heures.