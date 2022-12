St. Charles recycle les lumières des Fêtes jusqu’au 13 janvier – Shaw Local

La ville de Saint-Charles recycle les lumières des Fêtes jusqu’au 13 janvier.

Les résidents et les entreprises de St. Charles peuvent déposer des lumières de Noël (fonctionnant ou non) et des rallonges à recycler. Elgin Recycling les transportera gratuitement. Dans les collections passées, une tonne de lumières ont été collectées – littéralement.

Déposez les lumières de vacances de travail ou non, y compris :

• Lumières de Noël traditionnelles

• Lumières de Noël à DEL

• Mini lumières de Noël italiennes

• Guirlandes lumineuses

• Rallonges

Pas accepté:

• Guirlande, couronnes ou arbres pré-illuminés

• Décorations ou ornements de pelouse éclairés

Lieux de dépôt

Bibliothèque publique Saint-Charles

1 S. 6e Avenue

9 h à 21 h tous les jours

Département des travaux publics de Saint-Charles

1405 S. 7e Avenue

8 h à 15 h du lundi au vendredi

Pour plus d’informations, contactez le service des travaux publics au 630-377-4405 ou envoyez un e-mail à alwaysrecycle@yahoo.com.

Le programme est parrainé par la Commission des ressources naturelles de St. Charles, la ville de St. Charles et Elgin Recycling.