St. Charles Park District s’associe à DePAW pour offrir des cours d’obéissance canine – Shaw Local

Un nouveau partenariat entre le St. Charles Park District et la formation positive de chiens de l’Université DePAW apportera une foule de nouvelles offres de cours cet automne.

Selon un communiqué de presse du district du parc, les cours dispensés par le centre de formation et de pension canine basé à Genève bénéficieront à un nombre croissant de membres de la communauté qui ont exprimé le désir de tels services au cours des dernières années.

Les programmes, qui se déroulent sur plusieurs semaines, sont disponibles pour les chiens qui commencent tout juste leur parcours d’entraînement ainsi que pour les animaux qui maîtrisent mieux les fondamentaux, selon le communiqué.

Puppy Preschool prend en charge les chiots débutants, leur enseignant de bons comportements avec des commandes simples. Les experts exploreront également des questions telles que le cambriolage, la manière de limiter les problèmes tels que la bouche et le saut, ainsi que les routines de toilettage et les vaccins courants.

Intro to Obedience se concentre sur les pratiques qui aident à garder l’attention des chiens sur leurs propriétaires. Le cours aidera également les participants à apprendre à marcher avec leurs chiens en utilisant une laisse lâche plutôt qu’une laisse tendue. L’obéissance pour les débutants va encore plus loin dans la formation avec des commandes de repos, de repos et de rappel et comprend des durées plus longues pour divers signaux d’obéissance. Le cours d’introduction est obligatoire pour ceux qui souhaitent s’inscrire.

Le dernier cours proposé dans la série est l’obéissance intermédiaire, qui permet aux chiens et aux propriétaires de développer des signaux tout en augmentant la durée et la distance. Les compétences comprennent l’attente aux portes et les bonnes manières lors de rencontres avec de nouvelles personnes. Les deux premiers cours sont obligatoires pour la classe intermédiaire.

Les membres de la communauté qui cherchent à s’engager davantage avec leurs animaux de compagnie peuvent également profiter de trois cours d’agilité. Le cours d’introduction à l’agilité se concentre sur la création de liens et l’amélioration des capacités d’écoute et propose des conseils sur la façon de dépenser l’énergie du chiot. Des parcours d’obstacles simples aident à guider les compétences. La classe Beginner Agility offre des avancées avec des obstacles plus difficiles à manœuvrer pour les chiens. Le troisième, Agilité intermédiaire, comprend des cours complets et se penche sur des techniques de manipulation spécifiques que les propriétaires peuvent appliquer au besoin.

Des marches de groupe de travail sont également disponibles. Dirigées par un entraîneur DePAW, ces promenades permettent aux chiens d’explorer et d’utiliser leur entraînement, qui comprend le développement de la maîtrise de soi, de l’intelligence sociale et la capacité d’écouter leur propriétaire tout en évitant les distractions du monde réel. Ces promenades, chacune d’une durée d’une heure, auront lieu du 10 septembre au 12 novembre à plusieurs endroits dans la région. L’inscription est obligatoire pour chaque marche de travail individuelle.

Les cours sont ouverts aux personnes de 18 ans et plus et ont lieu au 100 S. Glengarry Drive à Genève. Pour en savoir plus sur la formation positive des chiens de l’Université DePAW, y compris les dates et heures des cours, visitez stcparks.org.