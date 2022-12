St. Charles Park District fait don d’équipements de terrain de jeu à Kids Around the World à but non lucratif – Shaw Local

Le district de St. Charles Park a fait don d’équipements de terrain de jeu Red Gate Park à Kids Around the World, une organisation à but non lucratif qui collecte des équipements de terrain de jeu usagés et les redistribue aux communautés du monde entier.

Selon un communiqué de presse du district du parc, il évalue régulièrement les caractéristiques du terrain de jeu pour les normes de sécurité actuelles et a un calendrier rotatif dans son plan d’amélioration des immobilisations pour les remplacements ou les rénovations.

Le communiqué indique que 1 043 aires de jeux ont été construites dans 64 pays depuis 1994 via Kids Around the World, dont 55 ont été construites en 2022.