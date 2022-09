ST. CHARLES – Quelle différence une année fait.

L’année dernière, Wheaton Warrenville South a devancé St. Charles North 12-10. Les North Stars ne voulaient pas voir une répétition cette année.

Cette fois, ils ont pris une avance de 14 points et ont remporté une victoire 35-20 de la conférence DuKane le 9 septembre à St. Charles.

Le quart-arrière senior Will Vaske a lancé deux touchés à Jake Furtney et a couru pour un autre et le bourreau de travail Drew Surges a couru pour deux scores pour les North Stars (2-1, 1-0).

Vaske a été efficace, complétant 15 passes sur 20 pour 223 verges. Il a rejoint Furtney sur des touchés de sept et 53 verges en seconde période.

« Je faisais confiance à mes gars. Nous avons beaucoup d’athlètes dans cette équipe », a déclaré Vaske. «Je suis juste en train de suivre mes progressions. Nos entraîneurs nous l’ont dit clairement, en me concentrant sur quelques points sur lesquels je devais garder un œil, et à part ça, les choses se sont plutôt bien déroulées. Toute la préparation a payé.

Jake Mettetal était le receveur préféré de Vaske dans la nuit, transportant sept balles sur 75 mètres, y compris des prises de clé pour continuer les entraînements.

“C’est mon gars”, a déclaré Vaske. « Nous sommes amis depuis un moment. Nous avons un lien spécial. Nous pensons en quelque sorte sur la même longueur d’onde et il a également joué le poste de quart-arrière, donc il a cette perspective et nous nous connectons à ce niveau.

Après un premier quart-temps sans but, les North Stars ont frappé deux fois en moins de trois minutes. Après que la course de 6 verges de Vaske ait donné l’avantage à St. Charles North, la défense a forcé un retrait de trois et les North Stars ont récupéré le ballon en bonne position sur le terrain. Sturges a fait le reste. Il a transporté une frappe de 34 verges de Vaske, puis a couvert les trois derniers verges au sol.

Les Tigers sont entrés au tableau juste avant la mi-temps lorsque Luca Carbonaro a frappé Braylen Meredith avec un 13 verges.

Le premier touché de Furtney et le deuxième touché de Sturges ont donné une avance de 28-7 aux North Stars après trois quarts.

L’effet Carbonaro a porté ses fruits pour WW South. Il a mené deux séries de buts au quatrième quart pour garder les Tigers dans le match. Jake Vozza et Matthew Crider ont eu de courts points pour terminer les entraînements.

Après avoir complété seulement 5 passes sur 9 en première mi-temps, Carbonaro s’est réchauffé après la pause. Il a réussi sept de ses huit premières tentatives de passe en seconde période et a terminé la soirée 16 sur 23 pour 122 verges. Meredith a ouvert la voie avec sept attrapés.

Mais le jeu de course des Tigers n’a jamais pu décoller. WW South a terminé avec seulement 64 verges en 30 courses. Vozza a récolté 46 verges en neuf courses pour les Tigers (1-2, 0-1).

Après que la course de Crider ait porté le score à 28-14 au quatrième quart, la plus longue réalisation de Vaske de la soirée, un 53 verges à Furtney pour un score, a donné un peu de répit aux North Stars.

