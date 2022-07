St. Charles North enthousiasmé par son présent et son avenir avec le retour d’un noyau de jeunes talents – Shaw Local

ST. CHARLES – Rob Pomazak a aligné l’une des plus jeunes équipes de football universitaire l’an dernier à St. Charles North.

Cela semblerait de bon augure pour l’avenir.

Les North Stars ont commencé six étudiants de deuxième année la saison dernière et un quart-arrière de première année. Pomazak a déclaré qu’il avait 13-14 partants de retour d’une équipe qui est allée 4-5 en 2021 et a raté de peu les séries éliminatoires.

“Nous nous attendons à voir un retour sur cet investissement”, a déclaré Pomazak.

Pomazak a obtenu un baromètre des progrès de son équipe le jeudi 30 juin, alors que St. Charles North accueillait le Fox Valley 7 contre 7. York a battu Wheaton Warrenville South pour le championnat de l’événement qui comprenait également Montini, Burlington Central, Harlem, Yorkville et Crystal Lake South.

“Nous avons appris à concourir un peu en tant qu’unité”, a déclaré Pomazak. «Nous avons quelques nouveaux entraîneurs, nous avons beaucoup de joueurs qui reviennent et quelques nouveaux gars qui cherchent à se mettre à leur place. Ce n’est pas tellement une question de victoires et de défaites. C’est la compétition interne et jouer le jeu dans le jeu. Comment les enfants rivalisent-ils avec eux-mêmes et se poussent-ils pour accomplir la mission ?

La tête d’affiche des jeunes revenants est le quart-arrière de deuxième année Ethan Plumb. Partageant le temps la saison dernière avec Will Vaske, Plumb a complété 51% de ses passes en neuf matchs pour 750 verges avec six touchés et sept interceptions.

« Ethan est un professionnel. Il travaille si dur et avec diligence sur son jeu », a déclaré Pomazak. «Sa maturité dans son propre processus personnel est bonne pour voir comment cela se traduit. Il travaille constamment sur sa mécanique et sa force de bras. Ces choses se sont toutes grandement améliorées. Ce qui est passionnant, c’est de voir ce que cette année de football universitaire a fait pour lui.

Jake Furtney de St. Charles North attrape une passe lors d'un tournoi 7 contre 7 à l'école secondaire St. Charles North le jeudi 30 juin 2022.

Vaske, un senior, a lancé pour 211 verges et un touché en six matchs la saison dernière alors que St. Charles North dirigeait un système à deux quarts. Pomazak a déclaré que le travail de quart-arrière partant jusqu’à présent était en suspens. Il aimerait voir les North Stars passer à une situation où ils nomment un partant, tandis que le remplaçant travaille également à un autre poste.

“C’est une chose difficile, une bonne situation mais peut-être pas la meilleure où un très bon joueur de football ne joue pas là où il veut jouer”, a déclaré Pomazak. « Du côté positif, votre quart-arrière est généralement l’un de vos meilleurs joueurs. je veux le [quarterback] position d’être solidifié par un joueur et d’avoir une sauvegarde très qualifiée. Je ne veux pas faire série par série. Ce n’est pas une décision facile. S’ils concourent de la bonne manière, nous serons une meilleure équipe à cause de cela.

Quel que soit le quart-arrière qui remportera le poste, il aura une bonne expérience autour de lui.

Les seniors Henry Warsaw et Richard Schertz sont de retour sur la ligne. Sur le périmètre, Anthony Taormina, Zach Priami et Jake Furtney reviennent tous, avec Drew Surges au porteur de ballon et secondeur.

“Il y a beaucoup de pièces dans le puzzle”, a déclaré Pomazak. “Il s’agit en grande partie de mettre les pièces au bon endroit.”

La défense de St. Charles North tente de briser une passe lors d'un tournoi 7 contre 7 à l'école secondaire St. Charles North le jeudi 30 juin 2022.

Les North Stars continueront à l’assembler pendant un mois de juillet chargé. Ils feront des camps d’équipe tous les jeudis avec des gens comme Rochester et Willowbrook, et organiseront une mêlée. Ils vont également à NIU pour un camp de nuit de deux nuits.

“Nous voulons passer à l’étape suivante du processus d’évaluation et régler la situation du peloton en attaque et en défense, mieux comprendre le tableau de profondeur, voir comment ils se font concurrence sur le terrain”, a déclaré Pomazak. « C’est l’objectif de juillet. Peut-être qu’une ou deux décisions resteront à prendre, mais avec notre calendrier, plus nous devons nous préparer pour les adversaires, mieux c’est, faites preuve de diligence raisonnable.

Pomazak connaît bien la fine ligne entre atteindre les séries éliminatoires ou non. L’année dernière, St. Charles North a subi deux défaites en prolongation, une contre Genève à la mi-saison qui était un match de swing selon Pomazak et une double défaite en prolongation contre Batavia lors de la semaine 9 qui a mis fin à la saison des North Stars.

“Le mantra de cette année est de monter de niveau, comme un jeu vidéo”, a-t-il déclaré. « Nous avons pris le risque l’an dernier de faire jouer de jeunes enfants et nous leur demandons de rentabiliser leur investissement. Si cela se produit, nous pourrions être vraiment, vraiment bons.