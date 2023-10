St. Charles Nord revendique le titre de section – Shaw Local

AURORA – Allison Gizewicz de St. Charles North est une joueuse émotive.

Gizewicz, qui joue avec un labrum déchiré, a contrôlé ses émotions et a remporté les honneurs lors de la section St. Charles Nord de classe 2A de samedi, qui s’est tenue au Vaughn Center.

En demi-finale, Gizewicz, deuxième tête de série, a battu Kelsey Jacob, de St. Charles East, dans un marathon de trois heures 7-6, 4-6, 6-2.

La senior est revenue pour vaincre la junior Julia Arulandu de Batavia, tête de série, 6-3, 6-4 dans le match pour le titre.

Gizewicz effectuera son troisième voyage consécutif à la rencontre d’État avec une fiche de 25-9. Arulandu passe à 34-8 pour la saison.

« Pour ma blessure, c’est du ruban adhésif et Aleve », a déclaré Gizewicz. « C’est incroyable. J’ai affronté deux grands adversaires. Après avoir terminé deuxième la saison dernière, je voulais vraiment celui-ci.

Les efforts de Gizewicz ont aidé les North Stars à remporter le titre de section avec 30 points. Batavia a terminé deuxième avec 27 points, tandis que St. Charles East a terminé troisième avec 19 points.

« Allie est une guerrière absolue », a déclaré l’entraîneur de St. Charles North, Sean Masoncup. « C’est une excellente capitaine qui fait un excellent travail pour contrôler ses émotions. »

L’équipe de double des North Stars composée de la junior Shannon Lu et de la première année Daniella Dejanovich (23-1) a remporté les honneurs avec une victoire 6-2, 6-1 contre Erin Connolly et Addi Lowe de Batavia.

« Nous avons une bonne alchimie », a déclaré Lu, qui s’est qualifié pour la compétition d’État en deuxième année. « Daniella est tellement bonne pour un étudiant de première année. »

« C’est excitant d’aller aux finales d’État en tant que première année », a déclaré Dejanovich.

Masoncup a fait l’éloge de son duo lié à l’État.

« C’est une équipe de double très talentueuse », a déclaré Masoncup. « C’est agréable de les voir jouer ensemble la saison prochaine. »

Pour le finaliste Batavia, Casey O’Brien et Emma Larson rejoignent Arulandu et Lowe-Connelly lors de la finale d’État, qui ont battu Reese Thomas et Maddie Zubel de St. Charles North 6-1, 7-5 dans le match pour la troisième place.

« Nous avons remporté la coupe de près la saison dernière », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Brad Nelson. « Nous étions à l’autre bout du fil cette saison. Cela arrive parfois. Je suis fier de ces filles.

« La rencontre d’État est axée sur le tirage au sort. »

Pour St. Charles East, troisième place, Sophia Radovic a battu sa coéquipière Kelsey Jacob 6-3, 6-2 lors du match pour la troisième place.