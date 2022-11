St. Charles envisage éventuellement de réduire ses plans d’agrandissement de First Street Plaza – Shaw Local

Les efforts de collecte de fonds étant insuffisants, les projets d’agrandissement de First Street Plaza au centre-ville de St. Charles pourraient être revus à la baisse.

Mais d’abord, les échevins de Saint-Charles veulent voir combien il en coûtera pour terminer le projet. En 2020, les échevins ont voté à l’unanimité pour acheter l’ancien site du restaurant Manor à l’angle sud-est des rues Main et First pour 1 million de dollars afin d’agrandir la First Street Plaza.

La première phase du projet d’agrandissement a été achevée au printemps dernier, qui comprenait la construction d’un mur de soutènement le long de la rivière Fox et le remplissage du trou où se trouvait le restaurant Manor après sa démolition. La deuxième phase du projet comprend une place dotée d’un treillis de pergola solaire ainsi que l’installation d’art public.

Les plans prévoient également de fermer une section de First Street aux véhicules pour créer une passerelle piétonne. L’achèvement du projet devrait coûter à la ville 2,5 millions de dollars, un chiffre auquel plusieurs échevins ont rechigné.

« J’aime le projet », a déclaré l’échevin du 4e arrondissement, Bryan Wirball, lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles, lundi. « Je n’ai aucun problème à mener à bien le projet. Pour moi, c’est une question de financement. Pour moi, c’est une question de priorités. Où sont nos priorités ? J’ai des électeurs qui posent des questions sur leurs rues. Il m’est difficile de justifier de dépenser 2,5 millions de dollars alors que j’ai des routes à remplacer, des trottoirs ou des choses de cette nature.

Les coûts d’acquisition, de conception et de construction du site pour la première phase étaient d’environ 2 millions de dollars. Avec des subventions et des dons totalisant 794 171 $ – dont une subvention de 600 000 $ d’Exelon et une subvention de 56 153 $ pour le bateau fluvial du comté de Kane, la ville a payé 1,2 million de dollars en coûts nets.

La deuxième et dernière phase du projet est estimée à environ 3,2 millions de dollars. Avec les dons reçus ou promis jusqu’à présent à 671 621 $, la ville paierait environ 2,5 millions de dollars.

L’Initiative St. Charles, un comité consultatif indépendant sous l’égide de la Fondation communautaire de la vallée de la rivière Fox, recueille des fonds pour le projet.

L’échevin du premier quartier, Ron Silkaitis, avait des préoccupations similaires.

“J’apprécie ce que l’Initiative Saint-Charles a fait”, a-t-il déclaré. “Ils ont récolté beaucoup d’argent. Je me souviens quand nous avons eu une réunion il y a des années. On nous a dit que si la ville fournissait notre part du financement dans la première phase, ce que nous avons fait, l’initiative recueillerait le reste de l’argent. Aucun argent des contribuables n’y serait impliqué. Maintenant, je vois qu’il nous manque 2,5 millions de dollars. Ma première question est la suivante: d’où viendra cet argent? Je ne me souviens pas d’avoir prévu un budget pour cela, cette année ou l’année prochaine.

En réponse, le directeur des finances de St. Charles, Bill Hannah, a déclaré que la ville avait mis de l’argent de côté dans son fonds de projets d’immobilisations au cours des deux dernières années pour divers projets d’immobilisations.

Plusieurs échevins ont déclaré que la priorité de la ville devrait être la création de la passerelle piétonne. Ils voulaient voir combien il en coûterait pour faire cette partie du projet ainsi que ce qu’il en coûterait pour terminer l’ensemble du projet.

La ville prévoit de lancer une offre pour la phase deux en janvier et prévoit d’ouvrir les offres en février. Comme proposé, le conseil municipal approuverait les offres en mars.

Comme proposé, la construction commencerait en mars. On estime qu’il faudrait neuf mois pour achever le projet.

Si une partie des travaux est retardée, cela pourrait entraîner une augmentation des coûts en raison de l’inflation.

“Nous sommes maintenant confrontés à des coûts inflationnistes d’environ 8 % par an”, a déclaré Pete Suhr, directeur des travaux publics de St. Charles. “J’espère que cela commence à se calmer, mais si cela dure deux ou trois ans, vous continuerez à subir des augmentations supplémentaires des coûts pour l’ensemble du projet.”

De plus, l’administratrice municipale Heather McGuire a déclaré que la ville souhaiterait conclure le projet le plus tôt possible afin de minimiser les perturbations pour les entreprises.

“Certes, les repas en plein air sont devenus une chose énorme”, a déclaré McGuire. « Étant donné que le calendrier de construction est d’environ neuf mois, nous savons que cela va interrompre les entreprises et toute la ville pendant que nous le faisons. Donc, plutôt que d’essayer de répartir cela sur deux ans et d’interrompre les saisons de repas en plein air et les saisons météorologiques en plein air pour nos résidents, nous allons essayer de minimiser cela et de rendre cela aussi efficace que possible.

McGuire a déclaré que les efforts de collecte de fonds se poursuivraient.

“L’initiative aimerait absolument remettre à la ville un chèque pour 100% du projet”, a-t-elle déclaré. “Je crois que tous les efforts de collecte de fonds se poursuivront même si la ville décide de financer ce projet.”